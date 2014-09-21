به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 29 شهریورماه در تالار وحدت پانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران – مبارک با دبیری مرضیه برومند به ایستگاه پایانی رسید.

بر خلاف تصوری که از به موقع برگزار شدن مراسم پایانی جشنواره پانزدهم تئاتر عروسکی وجود داشت، این مراسم که قرار بود ساعت 19:30 برگزار شود با یک ساعت تأخیر آغاز شد. البته دلیل این تأخیر انتظار دبیر و ستاد برگزاری جشنواره تئاتر عروسکی برای حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم بود.

علی جنتی نیز در بخشی از این مراسم که سخنانی را ایراد کرد، در ابتدا بابت این تأخیر از خانواده تئاتر عروسکی عذرخواهی کرد و گفت: طبق کنداکتور برنامه قرار بود بنده ساعت 8 تا 8:15 در مراسم باشم به همین دلیل زمان خود را طوری تنظیم کردم که در آن زمان به مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر عروسکی برسم.

بعد از پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و قرائت آیاتی از قرآن توسط قاری نوجوان، نوجوانان و خردسالان گروه «ودا» به مدیریت سودابه سالم و سرپرستی الکا هدایت به اجرای یک قطعه موسیقایی – نمایشی پرداختند.

در ادامه محمد بحرانی و مهدی سلطان احمدی از هنرمندان جوان و شناخته شده تئاتر عروسکی، به اجرای قطعه‌ای موسیقایی با کلامی طنز و در عین حال انتقادی در خصوص بی‌توجهی مدیران و مسئولان فرهنگی به تئاتر عروسکی و حمایت نکردن از آن پرداختند.

این 2 هنرمند در چند بخش دیگر از اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران – مبارک به ویژه بخش تقدیر از گروه‌های خارجی حاضر در جشنواره نیز قطعاتی را اجرا کردند که با استقبال حاضران در تالار وحدت همراه شد.

نگار استخر هنرمند شناخته شده عرصه صداپیشگی و دوبله، به عنوان مجری در این مراسم حضور داشت و با بیان اینکه مایل است خود را عضوی از خانواده تئاتر عروسکی معرفی کند با همراهی در اجرای قطعه‌ای نمایشی مراسم را ادامه داد.

در این قطعه نمایشی که با حضور مرشد و مبارک اجرا شد، شخصیت مبارک نیز از بی‌توجهی مدیران و مسئولان به خود و جشنواره‌ای که به نام مبارک است، انتقاد کرد.

در ادامه مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران – مبارک، سخنان علی مرادخانی در قالب تصاویری ضبط شده پخش شد. مرادخانی در سخنان خود با اشاره به آغاز جشنواره پانزدهم با کارناوال تئاتر عروسکی، یادآور شد: جشنواره از همان روز اول مخاطب خود را داشت و به واسطه نگاه انسان دوستانه و نگاهی که به کودکان غزه داشت، بسیار تأثیرگذار بود.

وی ادامه داد: جشنواره تئاتر عروسکی به خاطر نمادین بودن بازیگرانش که عروسک‌ها هستند، در دنیا بسیار مهم است چون با تئاتر عروسکی و عروسک‌ها می‌توان متفاوت‌تر از دیگر عرصه‌های نمایشی سخن گفت.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حضور گروه‌های خارجی در جشنواره پانزدهم تئاتر عروسکی تهران – مبارک، گفت: امیدواریم بتوانیم شاهد بین‌المللی شدن تمام فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود باشیم.

سپس سخنان حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی نیز به صورت تصویری ضبط شده پخش شد. طاهری در سخنان خود ضمن ابراز خوشحالی از حضوراکثر هنرمندان تئاتر عروسکی در جشنواره و آغاز این جشنواره با رنگ‌آمیزی فراوان و استقبال مخاطبان، گفت: امیدواریم امسال مقدمه‌ای برای بهتر برگزار شدن دوره‌های آینده جشنواره تئاتر عروسکی باشیم.

مدیرکل هنرهای نمایشی یادآور شد: خوشحالیم عروسک‌ها به یاد دیگر مردم جهان نیز بودند به ویژه کودکان غزه. امیدواریم رسانه‌ها از جمله تلویزیون و سینما بتوانند از این جشنواره بهره‌برداری مناسبی برای تعالی تئاتر و سینمای عروسکی در ایران داشته باشند.

بعد از پخش سخنان مدیرکل هنرهای نمایشی و در میان سخنان طنز شخصیت مبارک روی صحنه تالار وحدت، مرضیه برومند در موقعیتی نمایشی وارد صحنه شد که موقعیت ایجاد شده بین برومند و شخصیت مبارک فضایی کمدی در تالار وحدت ایجاد کرد.

در ادامه برومند به عنوان دبیر پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران – مبارک به سخنرانی پرداخت و گفت: اگرچه این جشنواره در تصور و خیال من خیلی باشکوه‌تر و گسترده‌تر بود اما این دوره هم خوب برگزار شد.

وی در ادامه سخنان خود به ذکر ویژگی‌های جشنواره پانزدهم پرداخت و توضیح داد: در این دوره بعد از سال‌ها شاهد حمایت ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی از جشنواره بودیم تا این رویداد گسترده‌تر برگزار شود. شهرداری تهران، شهرداری نواحی 1 و 11 با ما همکاری داشتند که شهرداری منطقه 11 باعث شد حداقل در ایام جشنواره کمی محیط اطراف تئاتر شهر تمیز شود.

دبیر جشنواره پانزدهم تئاتر عروسکی تهران – مبارک افزود: آقای شهرام گیل‌آبادی به عنوان یکی از مدیران شهرداری تهران خیلی به ما کمک کرد و تبلیغات شهری جشنواره در نقاط مختلف شهر تهران دیده می‌شد. آقای دارابی هم در صدا و سیما لطف کرد و با همکاری آقایان فرجی، بخشی‌زاده و زارعان از مدیران شبکه‌های تلویزیون، رسانه ملی از جشنواره حمایت کرد.

برومند از سازمان میراث فرهنگی، سازمان محیط زیست که از 3 اثر جشنواره تئاتر عروسکی که به نام جشنواره سبز و توجه به محیط زیست برگزار شد تقدیر کرد. مبارک یونیما، تئاتر شهر، خانه تئاتر، انجمن نمایشگران عروسکی، انیستیتو گوته آلمان و کشورهای اسپانیا و چین که بخشی از هزینه‌های گروه‌های خود را برای حضور در جشنواره تقبل کردند و همچنین سازمان یونیسف و مهتاب کرامتی سفیر این سازمان دیگر نهادها و افرادی بودند که از آنها تشکر کرد.

وی سپس با اشاره به برگزاری کارناوال عروسک‌ها در اولین روز جشنواره، تصریح کرد: چون این اتفاق در ایران تداوم ندارد به همین دلیل فرهنگستان هنر هنوز نتوانسته نامی فارسی برای آن پیدا کند. کارناوال عروسک‌ها با شعار صلح و دوستی برگزار شد و امیدواریم شاهد تداوم حرکات شاد مردم در فضاهای گسترده باشیم.

دبیر جشنواره پانزدهم تئاتر عروسکی تهران – مبارک با اشاره به یاد کردن از کودکان غزه در کارناوال عروسک‌ها، انجام اکثر امور و فعالیت‌های این دوره از جشنواره را توسط هنرمندان تئاتر عروسکی در دبیرخانه جشنواره به عنوان اقدامی دانست که برای اولین بار در طول برگزاری دوره‌های مختلف جشنواره تئاتر عروسکی انجام شده است.

برومند اظهار امیدواری کرد تا از این پس امور هنری به اهالی هنر سپرده و مسیر بروکراسی اداری کوتاه شود.

این هنرمند شناخته شده در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری ضیافت شرکت کنندگان در جشنواره پانزدهم تئاتر عروسکی در کاخ موزه گلستان اشاره کرد و با لحنی طنز خطاب به برخی منتقدان برگزاری این ضیافت و نشریه‌ای که در این خصوص یادداشتی را منتشر کرده بود، گفت: وقتی از کلمه ضیافت استفاده می‌شود برخی گمان می‌کنند که چه خبر بوده است. ما در آنجا به هنرمندان برنج به همراه نیم سیخ جوجه کباب دادیم و البته آب زرشک هم بود. البته این آب زرشک گویا برای برخی خوب نبود که در یادداشتی بی‌نام نوشتند 30 میلیون تومان این آب زرشک هزینه داشته است.

وی با لحنی طنز تصریح کرد: اگر آب زرشک می‌تواند دل‌های ما را به هم نزدیک کند، پس زنده‌باد آب زرشک.

دبیر پانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران – مبارک در پایان خطاب به وزیر ارشاد و همچنین معاون هنری، از آن‌ها به خاطر حمایت از جشنواره تئاتر عروسکی تشکر کرد و خطاب به مدیرکل هنرهای نمایشی گفت: آقای طاهری از شما هم که صبورانه من را تحمل کردید، تشکر می‌کنم.

در ادامه تصاویری از مرضیه برومند حاوی گزارشی از بخش‌های مختلف جشنواره پخس شد که برومند در بخش پایان این تصاویر ضمن اظهار امیدواری برای اینکه آثار جشنواره اجرای عمومی داشته باشند، تأکید کرد: هنر فرهنگ را می‌سازد و ما برای نجات فرهنگ به هنر نیاز داریم. شاید فرهنگ، هنر و تئاتر از دستاوردهای هسته‌ای مهمتر باشند.

یکی از بخش‌های ویژه مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران- مبارک، بخش تجلیل از علی منتظری رئیس اسبق مرکز هنرهای نمایشی بود. در ابتدای این بخش و بعد از اجرای قطعه‌ای توسط محمد بحرانی و مهدی سلطان احمدی در همین خصوص، تصاویری ضبط شده از سخنان مرضیه برومند، بهروز غریب‌پور، سهراب سلیمی و هادی مرزبان درباره علی منتظری و عملکرد او پخش شد.

بعد از پخش این تصاویر که در آن‌ها از علی منتظری به عنوان مدیری دلسوز، همدل و صادق با تئاتر و هنرمندان تئاتر یاد شد، با حضور وزیر ارشاد، معاون هنری وزیر ارشاد، مدیرکل هنرهای نمایشی و دبیر جشنواره تئاتر عروسکی از منتظری تجلیل شد.

در این بخش حاضران در مراسم اختتامیه ایستاده علی منتظری را تشویق کردند. سپس منتظری به ایراد سخنانی پرداخت و یادآور شد: جشنواره در سال 68 با هنرمندان تئاتر عروسکی جان گرفت و خدا را شاکرم که به این نقطه رسیده است. برای من افتخار است که بعد از حضور در ربع قرن در مرکز هنرهای نمایشی، امروز توسط یک شیرزن به نام مرضیه برومند مورد تقدیر قرار گرفتم.

منتظری خطاب به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در زمان برگزاری جشنواره‌های تئاتری از اضطراب زبانم سیاه می‌شد، گفت: در آن زمان امکانات و بودجه کم بود ولی خوشبختانه حالا با حمایت آقای مرادخانی و آقای طاهری هنرمندان در رفاه زندگی می‌کنند.

وی در ادامه سخنان خود خطاب به وزیر ارشاد تأکید کرد: هنرمندان تئاتر خیلی محترم هستند. من وظیفه سازمانی خود را انجام دادم ولی هنرمندان تئاتر با وجود گذشت 25 سال از آن زمان، هنوز من را از یاد نبرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که هنرمندان تئاتر محترم هستند و ما باید در رفتار و نگاه خود نسبت به آن‌ها تجدید نظر کنیم. مدیریت در فرهنگ و هنر، مدیریت بر دلهاست.

رئیس اسبق مرکزهنرهای نمایشی با اشاره به حضور هنرمندان با دست خالی در شهرستان‌ها برای آموزش علاقه‌مندان به تئاتر در آن زمان، یادآور شد: اگر برخورد خوبی با هنرمندان خود داشته باشیم، هنر می‌تواند تأثیرگذار باشد.

منتظری در ادامه هدیه خود را به همسرش تقدیم کرد و از پسر و عروس خود خواست تا به نیابت از همسرش این هدایا را دریافت کنند. بعد از حضور رضا منتظری و همسرش روی صحنه تالار وحدت، علی منتظری خطاب به حاضران در مراسم گفت: اسم رضا را که نام برادر شهیدم بود برای پسرم انتخاب کردم.

سپس لوح تقدیر، تندیس جشنواره و هدیه در نظر گرفته شده توسط علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به علی منتظری اهدا شد.

در این بخش از مراسم علی جنتی نیز به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: مفتخرم که در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر عروسکی حضور دارم و احساس غم می‌کنم که در طول هفته گذشته نتوانستم در جشنواره حضور پیدا کنم.

وی یادآور شد: عروسک‌ها نماد مردمان این جهانند و ذهن ما جولانگاه آمد و شد عروسک‌هایی هستند که در ذهن از دوران کودکی به خاطر داریم. آن‌ها که بیشتر دوست‌شان داشتیم، یاران وفادار دوران کودکی بودند که رازهای خود را به آن‌ها می‌گفتیم.

وزیر ارشاد با اشاره به کتابی از صمد بهرنگی و توصیف او درباره عروسک‌ها، گفت: عروسک‌ها نماد روشنی از واقعیت هستند که چون جان می‌گیرند جریانی واقعی از زندگی می‌شوند و سخنان‌شان برای مردم دلپذیر می‌شود.

جنتی در ادامه با بیان اینکه ماسک‌های خنده و گریه تئاتر ابراز کننده واقعیت‌ها هستند، افزود: این واقعیت‌ها که زندگی با سختی و راحتی، خنده و گریه کماکان در جریان است و پیش می‌رود و در نهایت انسان شدن و انسان زیستن هدف است.

وی ضمن ابراز خوشحالی از اینکه جشنواره تئاتر عروسکی تهران – مبارک در راستای دیپلماسی فرهنگی از کشورهای صاحب سبک تئاتر و تئاتر عروسکی گروه‌هایی را دعوت کرده، از دست اندرکاران معاونت هنری خواست تا شرایط را برای جریان داشتن فعالیت‌های جشنواره در طول سال، فراهم کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تأکید کرد: تئاتر عروسکی پشتوانه فرهنگی در جامعه دارد و می‌تواند سفیر خوبی برای ایران در مجامع بین‌المللی باشد. حضور عروسک‌های پاک و ساده در کنار کودکان، این دوره از جشنواره را دوست داشتنی کرد و حضور پلاکاردهایی در حمایت از کودکان غزه، رنگ و بوی خاصی به این دوره از جشنواره داد.

جنتی افزود: حضور هنرمندان تئاتر عروسکی در کنار هم در راستای شعار دولت تدبیر و امید، نشان داد که می‌توان کارهای هنری را به دست خود هنرمندان سپرد.

بعد از پایان سخنان وزیر ارشاد، با حضور حمید جبلی، علیرضا نادری، فرهاد توحیدی و سعید اسدی برگزیدگان بخش نمایشنامه نویسی به عنوان تنها بخش رقابتی این دوره از جشنواره تئاتر عروسکی تهران – مبارک معرفی شدند.

حمید بوربور برای نمایشنامه «کاش پام به ماه می‌رسید» رتبه اول، عسل عصری ملکی برای نمایشنامه «توبه ننه مبارک» و رضا خوش‌شانس برای نمایشنامه «گاوچران‌های مفرغی» به صورت مشترک رتبه دوم و طلیعه طریقی برای نمایشنامه «تغییر در موقعیت قوری» رتبه سوم بخش نمایشنامه نویس جشنواره پانزدهم تهران – مبارک را از آن خود کردند. همچنین در این بخش از مهدی رجبی برای نگارش نمایشنامه «ماهیگیر و کنسرو لولو» تقدیر شد.

تقدیر از گروه‌های تئاتر خیابانی، گروه‌های شرکت کننده خارجی در این دوره ازجشنواره و کارگردان‌های حاضر در بخش صحنه‌ای جشنواره پانزدهم تئاتر عروسکی از دیگر بخش‌های این مراسم اختتامیه بود. هنرمندان خارجی حاضر در جشنواره در بخش تقدیر از گروه‌های خارجی از حضور در ایران و جشنواره تهران – مبارک ابراز خوشحالی کردند و کارگردان گروه تئاتر عروسکی کشور ارمنستان، عروسک سنتی خود را مرضیه برومند و جشنواره تئاتر عروسکی اهدا کرد.

جایزه سازمان محیط زیست نیز به 3 نمایش «تیستو سبز انگشتی» کار مشترک آزاده پورمختار و هما جدیکار، «سرزمین زنبورهای عسل» محمدرضا مالکی و «هیوا» صبا مولوی اختصاص پیدا کرد.

بخش پایانی مراسم اختتامیه جشنواره پانزدهم تهران – مبارک نیز اختصاص به اجرای قطعه موسیقایی «آسمان عروسک‌ها آبی است» با شعری از هنگامه مفید و آهنگسازی آیدین صمیمی مفخم به عنوان موسیقی تئاتر عروسکی ایران و جشنواره تئاتر عروسکی تهران – مبارک داشت و بعد از تمامی کارگردان‌ها و دست‌اندرکاران جشنواره روی صحنه تالار وحدت عکسی یادگاری گرفتند.

مهتاب کرامتی، هادی مرزبان، جواد مجابی، مسعود کرامتی، بهرام شاه‌محمدلو، بهمن مفید، منیژه حکمت، حسین مسافرآستانه، شهرام کرمی، سهراب سلیمی، حسین پارسایی، بهزاد فراهانی، هرمز هدایت، عادل بزدوده، ایرج راد، لیلی رشیدی و سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی از جمله چهره‌های مهمان حاضر در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران – مبارک بودند.