احداث نمازخانه های بین راهی در کردستان نیاز به صرف هزینه های کلان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی طالبی شامگاه شنبه در جلسه شورای اقامه نماز استان در سنندج گفت: در جلسات شورا علاوه بر بیان مشکلات موجود بایستی به ارائه راهکارهایی برای رفع این تنگناها هم پرداخته شود که از این به بعد این مهم بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: جای بسی تاسف است که تعدادی از دستگاه های اجرایی استان که امکانات و ظرفیت های زیادی هم در اختیار دارند حتی در ارتباط با مکاتبات ستاد اقامه نماز هم کوتاهی می کنند.

وی اظهارداشت: برای اتخاذ تصمیمات درست و اصولی نیاز به داشتن آمار صحیح از تعداد نمازخانه های بین راهی است که تعدادی از ادارات حتی بعد از چندین بار مکاتبه در این رابطه پاسخی ندادند.

مدیرستاد اقامه نماز کردستان بیان کرد: بعد از گذشت 35 سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی می بایست در عرصه هایی هم چون نماز شاهد وضعیت مطلوبی باشیم که متاسفانه هنوز در این راستا با مشکلاتی مواجه هستیم.

طالبی با اشاره به اینکه استان در خصوص نمازخانه های بین راهی مشکل دارد، ادامه داد: نمازخانه های بین راهی نیاز به اعتبارات کلانی ندارند بلکه با کمترین مبلغ و تجهیزات امکان ایجاد و بهسازی آنها وجود دارد.

وی افزود: تعداد زیادی از نمازخانه های بین راهی استان فاقد تابلوی مشخص راهنمایی مردم و مسافران به سوی این مکان مقدس هستند و در این رابطه بایستی فکر اساسی صورت گیرد.

مدیرستاد اقامه نماز کردستان عنوان کرد: طبق مصوبه هیئت دولت تمامی دستگاه های اجرایی موظف به ارائه گزارش ارزیابی در خصوص اقامه نماز به ستاد اقامه نماز استان هستند.

طالبی بیان داشت: حدود 65 دستگاه اجرایی در استان مشمول مصوبه مذکور هستند که گزارش های ارائه شده توسط هیئت داورانی متشکل از نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، مدیر ستاد اقامه نماز و معاون نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان بررسی می شود.

در پایان این جلسه اداره کل آموزش و پرورش کردستان بر اساس گزارش های ارزیابی به عنوان دستگاه نخست استان در امر اقامه نماز در سال گذشته انتخاب و تجلیل شد.

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و کمیته امداد امام خمینی(ره) به صورت مشترک مقام دوم و اداره کل زندان ها و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هم به صورت مشترک حائز مقام سوم شدند.

علاوه بر دستگاه های ذکر شده در پایان این جلسه از جمعی از خبرنگاران خبرگزاری های استان که در زمینه انتشار اخبار و گزارش های مربوط به نماز و مسجد فعال بودند با دادن هدایا و لوح تقدیری تجلیل به عمل می آمد.