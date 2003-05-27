«زورو» بازي‌ در جبهه‌!

از روزي كه او آمد، اتفاقات عجيبي در اردوگاه تخريب افتاد. لباسهاينيروها كه خاكي بود و در كنار ساكهايشان قرار داشت، شبانه شسته ميشد وصبح روي طناب وسط اردوگاه خشك شده بود. ظرف غذاي بچهها هر دوسه تا دسته، نيمههاي شب خود به خود شسته ميشد. هر پوتيني كه شب بيرون از چادر ميماند، صبح واكس خورده و برّاق جلوي چادر قرار داشت...
او كه از همه كوچكتر و شوختر بود، وقتي اين اتفاقات جالب را ميديد،ميخنديد و ميگفت:
ـ بابا اين كيه كه شبها زورو بازي در ميآره و لباس بچهها و ظرف غذا راميشوره؟
و گاهي ميگفت: «آقاي زورو، لطف كنه و امشب لباسهاي منم بشوره وپوتينهامرو هم واكس بزنه.»
بعد از عمليات، وقتي «علي قزلباش» شهيد شد، يكي از بچهها با گريهگفت:
ـ بچهها يادتونه چقدر قزلباش زوروي گردان رو مسخره ميكرد... زوروخودش بود و به من قسم داده بود كه به كسي نگم.
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