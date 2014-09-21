يادواره شهداي عمليات والفجر چهار در مريوان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فلاحي شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي با اشاره به برنامه هاي ايام هفته دفاع مقدس در اين شهرستان اظهار داشت: همزمان با هفته دفاع مقدس يادواره شهداي عمليات والفجر چهار در شهرستان مريوان با حضور خانواه هاي معظم شهدا و جمعي از مديران و مسئولان كشوري و استاني برگزار مي شود.

وي با اشاره به هماهنگي هاي صورت گرفته در راستاي برگزاير هر چه بهتر برنامه هاي هفته دفاع مقدس گفت: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس تعدادی برنامه و مراسم فرهنگی، ملی و مذهبی در سطح شهرستان مریوان به اجرا در خواهد آمد كه ماهيت اصلي اين برنامه ها مردمي بوده و با مشاركت خود مردم برگزار مي شود.

فرماندار مريوان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس بيان كرد: هفته دفاع مقدس امسال با شعار ایستادگی دیروز، عزت امروز و تعالی فردا نامگذاری شده است و علاوه بر فضاسازی های منتاسب، سخنرانی فرماندهان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در مدارس و همچنين حضور در مراسم ها و مناسبت هاي مختلف از جمله این برنامه های فرهنگی خواهد بود.

وي عنوان كرد: رژه نیروهای مسلح در شهر و برگزاری یادواره شهدا جنب منطقه عملیات والفجر 4، پیاده روی همگانی و برپایی مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از جمله برنامه های تدارک دیده شده برای این ایام به شمار مي رود.

فلاحي همچنین، به صدادرآوردن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس را از دیگر برنامه های این ایام عنوان کرده و افزود: شهرستان مریوان به فرموده مقام معظم رهبری شهر مجاهدت های خاموش است لذا هر اقدامی برای شناخت بیشتر مردم ایران زمين از رشادت ها، دلاوری ها و ایثار رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس ضروری و مستلزم داشتن برنامه و هماهنگي لازم است.

فرماندار مریوان ادامه داد: برپایی مسابقات ورزشی، دیدار از خانواده معظم شهداء و عطر افشانی مزار شهداء از جمله دیگر برنامه های این ایام خواهد بود که در راستای گرامیداشت هفته دفاع مقدس و همچنین زنده نمودن یاد و خاطره تمامی رزمندگانی که مردانه ایستادگی نمودند در کنار یادمان شهدای گمنام در جنب دریاچه زریبار نیز برنامه ای خاص تعبیه شده است.

فلاحی بیان کرد: در هفته دفاع مقدس ضمن غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا این شهرستان سعی بر این خواهد بود که از نزدیک با خانواده شهدا دیدارهایی صورت گیرد تا ضمن سرکشی از این خانواده ها به مسائل و مشکلاتشان رسیدگی های لازمه صورت بگیرد.

وي بیان کرد: ویزیت رایگان بیماران در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی و همچنین افتتاح پروژه های عمرانی و خدماتی از دیگر برنامه های قابل اجرا در این هفته خواهد بود تا ضمن برگزاری برنامه های ملی، مذهبی، فرهنگی پروژه های خدمات رسانی برای روستائیان نیز صورت بگیرد.

فرماندار شهرستان مريوان با اشاره به اهميت حضور مردم در برنامه هاي ايام هفته دفاع مقدس گفت: انتظار مي رود كه با تلاش ادارات و سازمان هاي دولتي بتوانيم تنها گوشه اي از حماسه هشت سال دفاع مقدس را به نسل جوان منتقل كنيم.