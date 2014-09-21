به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی شنبه شب در نشست پیشکسوتان دفاع مقدس استان کرمان گفت: هفته دفاع مقدس یکی از مهم ترین ایام تاریخی برای کشور ایران است و هر چه فاصله می گیریم با سال های هشت سال دفاع مقدس؛ عظمت آن روزها برای ما بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه آن جنگ هشت ساله برای برخی کشورها به عنوان یک شاخص مطرح شده است، افزود: ایران با ثبات‌ترین و امن‌ترین کشور است و نام ریسک امنیتی بر ایران نهاده‌اند که زحمت شما رزمندگان و شهدا نه تنها روی فرهنگ و هویت و تمامیت ارضی بلکه حتی روی اقتصاد اثر گذاشته است.

انس عامل پیروزی ایران در هشت سال دفاع مقدس

رضایی در ادامه بهترین دلیل برای موفقیت در جنگ را برگرفته از حقیقت نهفته در کلمه انس دانست و گفت: تمامی این عظمت‌ها، موفقیت‌ها و پیروزی‌ها از همین کلمه برآمده و این‌ها حرف‌های من نیست بلکه صحبت‌های امام راحل (ره) است که در طریق‌القدس آمده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: رهبر کبیر انقلاب(ره) فرموده‌اند "این تحول که در نفوس جوان‌ها پیدا شده بزرگترین سرمایه است. از انس با خداوند و خود سرچشمه گرفته و من به شما توصیه می‌کنم به عنوان یک پدر پیر که انس با خدا و خود را از دست ندهید".

وی همچنین افزود: کسانی که با خداوند و خود انس داشته باشند به سرمایه‌ای تحت عنوان برادری دسترسی پیدا می‌کنند و معنای کلمه انس نیز در حقیقت هم نشینی است یعنی با خداوند همنشین می شود و انس با خود یعنی هم نشین می‌شویم با دیگران و همین جلسات می‌تواند جلسات انس باشد.

رضایی ادامه داد: انس یعنی با هم زندگی کردن، احوالات و اخبار یکدیگر را پرسیدن و در کنار یکدیگر قرار گرفتن است .

وی با اشاره به اینکه انس فاصله ها را کم و باعث آشتی می شود، افزود: از جمله ثمراتی که انس در دوران هشت سال دفاع مقدس به همراه داشت می‌توان به ایجاد وحدت، هماهنگی و یاری کردن یکدیگر اشاره کرد.

رضایی کمک کردن به یکدیگر را نیز برادری خواند، گفت: برادری همفکری و تدبیر را افزایش می دهد و از اشتباهات جلوگیری کرده و از بروز اشتباهات جلوگیری می کند چرا که برادر برادرش را از اشتباه آگاه می کند و این یکی از نتایج انس با خداوند است که همین آثار باعث شد ایران اسلامی در جنگ پیروز شود.

وی اثر دوم انس با خداوند را شجاعت و شهادت طلبی نام برد و گفت: انس با خداوند معنویت و روحیه انسان را بالا می برد و باعث افزایش شهادت طلبی، شجاعت، صبر و استقامت می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، انس در دوران دفاع مقدس را سرچشمه ای دانست که از دل آن دهها چشمه دیگر می جوشید و سرزمین دل را آبیاری می کرد و جوانه می زد و خیلی از خوبی‌ها از دل آن بیرون می‌آمد.

وی افزود: وحدت، همدلی و صبر باعث شد با نیروهای صفر کیلومتر، کارگر و کشاورز، دانشجو و دانش آموز یک شبه ره صد ساله را پیش گیریم و آنچنان با شتاب و سرعت یاد می گرفتیم که اطرافیان را متعجب کرده بود.

رضایی گفت: هم اکنون نیز اگر در امور دینی، سیاسی، اقتصادی و کشاورزی یکی از شما رزمندگان آنجا قرار بگیرد و به همان فضا، برگردیم.

وی خاطرنشان ساخت: حاج قاسم سلیمانی یک تنه در عراق و سوریه می جنگد و هر کسی می بیند می گوید این انرژی و استقامت را از کجا آورده است و این است رمز موفقیت ماست .

لزوم ترویج فرهنگ جهاد و شهادت در همه ارکان جامعه

رضایی تصریح کرد: چرا نمی‌خواهیم فرهنگ جهاد و شهادت در تمامی امور سرایت پیدا کند و فرهنگ عافیت طلبی و ادعاهای مدعیان بی هنر بیایند وارد جامعه شوند به طوری که به درستی کارکردهایمان شک کنیم.

وی با اشاره به اینکه رزمندگان به جای مانده از جنگ سرمایه عظیمی هستند که می‌توانند کشور را به شکوفایی مادی و معنوی برسانند، افزود: کسی مثل استاندار کرمان می‌تواند این صحبت ها را بکند چرا که این حرف ها از بچه های جبهه و جنگ است و هر کدام از جناح ها بیایند نمی‌توانند اینگونه صحبت کنند چرا که اصل این مسئله به فرهنگ جهادی برمی‌گردد و در اینجا فقط رضایت خداوند در نظر گرفته می‌‌‌‌‌شود و تنها هدف خدمتگزاری به مردم است و نگاه به این فرهنگ و جماعت با نگاه های دیگر از زمین تا آسمان فرق می کند .

بدنه تحریم‌ها را با آر.پی.جی ثروت نابود کنیم

رضایی با بیان اینکه نگاه استاندار کرمان به ولایت یک نگاه صادقانه است، افزود: در زمان جنگ اگر حاج قاسم سلیمانی نمی آمد، رزم حسینی می‌آمد و گزارش لشکر را رد می کرد ، ما دنبال ثروت نبودیم و الان هم نیستیم و ثروت الان مانند آر.پی.جی است که باید به بدنه تحریم اقتصادی بزنیم و ثروت و اشتغال از آن بیافرینیم.

وی همچنین گفت: برای فرو ریختن تحریم اقتصادی روحیه انقلابی و جهادی لازم است و با این روحیه است که می‌توان برادری‌ها و اتحادها را برگردانیم و با محوری صادقانه نه چاپلوسانه و تشریفاتی؛ به ولایت عشق بورزیم. ولایتی که یک ریسمان محکم الهی است که ما را به این پایگاه اتصال می دهد، باید فقر و بیکاری را از کشور بیرون کنیم و برای رفع محرومیت تولید اشتغال کنیم.

رضایی بیان داشت: اگر ما بخواهیم فرهنگ جبهه های جنگ را بازتولید کنیم اینبار در" اقتصاد" باید محیط را بنگریم و باز تولید کنیم و آن فرهنگ در شرایط فرهنگی و اقتصادی امروز می تواند ما را به یک جهش اقتصادی برساند.

وی افزود: تبدیل کردن آن ارزش‌ها در شرایط غیرنظامی کار ساده‌ای نیست، اما قطعا غیر از شماها دیگران نمی توانند این کار را انجام دهند و اینکه چگونه آن فرهنگ و برادری را در کشاورزی، خدمات، صنعت، ثروت و سرمایه بیاوریم تا ارتباط با خداوند هم قطع نشده و حفظ شود برمی گردد به بحث مدیریت جهادی است که چگونه آن ادبیات را در این محیط جدید بیاوریم و باز تولید کنیم.

لزوم احیاء ادبیات جنگ در کشور

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به رزمندگان تصریح کرد: ادبیات را باید با توجه به شرایط اقتصادی امروز متناسب با ادبیات جنگ کنیم و شما آخرین سرمایه‌های این نظام هستید که باید در میدان بیایید و منتظر نمانید شما را دعوت کنند چرا که تجربه این را نشان داد که کسی ما را دعوت نخواهد کرد ولی نیاز باعت شد ما در خط مقدم برویم.

وی در پایان بیان داشت: استاندار کرمان حیثیت ماست و موفقیت وی بسیار در کشور مهم است و باید با تمام توان از وی حمایت کنیم و بدانیم و بگوییم که بچه های جبهه های جنگ تنها با توپ و تانک پیروز میدان نبوده اند و چیزی که در جنگ اتفاق افتاد راه موفقیت تمام ایران است، هر کدام از شما یک رزم‌حسینی هستید و به پاخواسته و در صحنه حضور پیدا کنید.

رضایی گفت: از استاندار کرمان می‌خواهم که به طور جدی برادران خود را در اولویت بگذارد و در واگذاری مسئولیت‌ها از همه شما استفاده کند و دست به دست هم دهید تا جلوه هایی را در برخی مناطق کشور به وجود آورید و بدانید اگر انس با خداوند و خود را باور کنیم و جدی بگیریم می توانیم انقلاب بزرگی را راه بیاندازیم.