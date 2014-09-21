۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۸:۳۰

موافقت با عرضه 7 فیلم در شبکه نمايش خانگی

شورای صدور پروانه نمایش خانگی (ویدیویی) با عرضه هفت عنوان فیلم موافقت كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه 23 شهريور شورای پروانه نمایش خانگی كه با حضور اكثريت اعضا برگزار شد با عرضه فیلم‌هاي زندگي مشترك آقاي محمودي و بانو به تهيه كنندگي مهدي داوري  و کارگردانی روح الله حجازي، متروپل به تهيه كنندگي و کارگردانی مسعود كيميايي،  ليلي ( سرباز سرزمين من) به تهيه كنندگي و کارگردانی حامد خيري مطلق، دربست آزادي به تهيه كنندگي سيد محمد قاضي و کارگردانی مهرشاد كارخاني ، ارثيه پر ماجرا به تهيه كنندگي علي بهادر و کارگردانی رسول محمدي، عاريهبه تهيه كنندگي حميد رضا دشتي و کارگردانی متين اوجاني و بي خوابي اسب ها به تهيه كنندگي اسماعيل كردي و کارگردانی شهرام اسدزاده در شبکه نمايش خانگی موافقت شد.

همچنين در اين جلسه با نمايش 9 عنوان فيلم خارجي نيز موافقت شد.

 

