فراخوان رهبر جناح مخالف بنگلادش برای اعتصاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، خالده ضیا نخست وزیر سابق بنگلادش با تاکید بر لزوم برگزاری اعتصاب در روز دوشنبه در اعتراض به تصویب قوانین جدید برای افزایش قدرت پارلمان جهت استیضاح قضات، دولت را به اعطای اختیارات غیرقانونی به پارلمان متهم کرد.



خالده ضیا پس از انتخابات پارلمانی و پیروزی حزب حاکم عوامی لیگ به رهبری شیخه حسینه نخست وزیر بنگلادش در حصر خانگی قرار گرفت. دولت بنگلادش در ماههای منتهی به انتخابات اقدام به بازداشت صدها نفر از مخالفان دولت با هدف حفظ آرامش عمومی کشور کرد، این درحالیست که مخالفان این اقدامات را سرکوب اپوزیسیون و در راستای جلوگیری از پیروزی نمایندگان مخالف در انتخابات پارلمانی دانسته اند.