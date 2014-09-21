  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۱۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

نظر سرپرست جدید شریف درباره تغییر معاونان دانشگاه/ ارتباط با موسسات علمی خارجی

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف درخصوص تغییرمدیران و معاونان دانشگاه گفت: به هرحال طبیعی است که تغییراتی رخ دهد اما اجازه دهید وقتی تغییرات صورت گرفت متوجه می شوید.

دکتر فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این موضوع افزود: یکی از کارهایی که در اولویت برنامه ما قرار دارد تقویت آموزش و پژوهش، ارتباط بیشتر با فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، استفاده از حداکثری از فارغ التحصیلان در جهت رشد علمی دانشگاه و توسعه روابط بین المللی دانشگاه است.

وی ادامه داد: چون دانشگاه صنعتی شریف جایگاه خوبی دارد می تواند این ارتباط خود را بهبود بخشد.

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف افزود: دانشگاه صنعتی شریف یک برند است ما می توانیم با استفاده از این برند و جایگاه، در جهت ارتباط هر چه بهتر دانشگاه با موسسات و مراکز پژوهشی خارج از کشور استفاده کنیم تا دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما آنجا تحصیل کرده و دانشجویان آنان نیز در دانشگاه صنعتی شریف تحصیل کنند.

وی ادامه داد: بحث عمده ای که به دنبال آن هستیم ارتباط با این گونه موسسات است که می تواند در ارتقا و رتبه دانشگاه نقش اساسی داشته باشند.

