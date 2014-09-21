پیام استاندار مازندران به مناسبت سالگرد درگذشت سرپرست فقید خبرگزاری فارس 

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پيام ربيع فلاح به اين شرح است: يك سال پيش در چنين روزهايي استان مازندران داغدار مصيبت از دست دادن يكي از بهترين و پاك ترين فرزندان خود شد و مشیت الهی بر این تعلق گرفت که جابر معافي عزيز، خبرنگار پرتلاش و خستگي ناپذير استان ، از ميان جمع ياران پر كشد.

هرچند قضا و قدر خداوند بر اين شد تا در روزهاي نخستين حضورم در مازندران جابر دوست داشتني سفر آخرت درپيش گيرد و ما از فيض حضورش بي نصيب باشيم، اما بي ترديد آن يار سفر كرده در زمان فعالیت‌های رسانه‌ای خود خدمات بایسته و شایسته‌ای به مازندران کرد و اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم و مشورت صادقانه و دلسوزانه به مدیران از دغدغه‌های همیشگی آن جوان مومن و متین بود که لحظه‌ای از این امر مهم غافل نشد.

همواره از خوبي ها و متانت مرحوم جابر معافي ياد مي كنيم و علو درجات الهي را برايش مسئلت داريم و به یقین اهالی قلم و خبرنگاران توانمند مازندرانی تداوم بخش راه جابر عزیز در حوزه اطلاع‌رسانی و خدمت‌رسانی به مردم ولایت‌مدار مازندران خواهند بود.

مرحوم جابر معافی 31 شهریور سال 92 بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع کرد و آیین سالگرد سرپرست فقید خبرگزاری فارس پیش از ظهر یکشنبه در سالن فرهنگ و ارشاد مازندران برگزار می شود.