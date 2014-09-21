۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۳۳

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران امروز انتخاب می‌شود

در جلسه امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نایب رئیس با رای گیری از اعضای هیئت نمایندگان تعیین خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای پارلمان بخش خصوصی امروز گرد هم می آیند تا برای انتصاب نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصمیم گیری کنند، بر این اساس قرار است که یک نفر از اعضای هیات نمایندگان اعم از دولتی یا غیردولتی، برای تکیه زدن به این کرسی از سوی دیگر اعضا انتخاب شوند.

در این میان صحبت از حضور مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان کاندیدای دولت و محسن چمن آرا و مجیدرضا حریری و نیز مسعود دانشمند به عنوان کاندیدای فعالان اقتصادی مطرح هستند.

بر اساس اعلام روابط عمومی اتاق ایران، خبرنگاران به جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ممنوع الورود شده اند، در حالیکه برخی اعضای هیات رئیسه از جمله پدرام سلطانی، حضور خبرنگاران را آزاد اعلام کرده اند.

