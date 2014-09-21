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۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۳۳

رقابتهای جودو قهرمانی کاتای جهان- مالاگا ؛

یک نشان برنز حاصل تلاش نمایندگان ایران در روز نخست

یک نشان برنز حاصل تلاش نمایندگان ایران در روز نخست

تیم ملی جودو ایران در بخش کاتا که برای دفاع از عنوان نایب قهرمانی خود راهی مسابقات جهانی اسپانیا شده است در روز نخست این مسابقات موفق به کسب یک نشان برنز شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  رقابتهای جودو  قهرمانی جهان در بخش کاتا صبح شنبه به میزبانی اسپانیا در مالاگا آغاز شد که  حاصل تلاش چهار تیم ایران در سه فرم یک نشان برنز و یک مقام پنجمی بود مجتبی باجلان و سیدرضا روحانی در فرم "کاتا مه نو کاتا" موفق شدند مدال برنز جهان را برگردن آویزند، این تیم پیش از این و در رقابتهای قهرمانی جهان در سالهای 2010 و 2011 هم سابقه یک مدال برنز و یک نقره شده بود.

در "ناگه نو کاتا" بشارتی و قاسملو به مقام پنجمی جهان رضایت دادند و از گرفتن مدال بازماندند.در "جونوکاتا" صحرایی و سالاری به دوم شدن در گروه راهی راهی مرحله نهایی شدند و در این مرحله از کسب مدال بازماندند.

این رقابتها امروز پیگیری می شود و ملی پوشان ایران برای دفاع از عنوان نایب قهرمانی خود در آخرین دوره حضور روی تاتامی خواهند رفت.حسین زند ، مسئولیت هدایت کاتارو های ایران را بر عهده دارد.

 

کد مطلب 2374074

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