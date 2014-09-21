330 هزار دانش آموز کرمانشاهی امسال به مدرسه می روند

سلیمان محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم توجه بیش از پیش به آموزش و پرورش به عنوان یکی از محورهای اصلی پیشرفت و توسعه جامعه تاکید کرد.

وی افزود: آموزش و پرورش می تواند با برنامه ریزی صحیح و مدون در راستای بروز استعدادها و توانایی های دانش آموزان نقش مهمی را در تامین آینده کشور و رشد و تعالی آن ایفا کند.

محبی خاطر نشان کرد: تمامی شرایط و امکانات و برنامه ریزی ها برای بازگشایی مدارس استان فراهم شده است، ضمن اینکه ساماندهی معلمین نیز با دقت خاصی و بر اساس تخصص آنها صورت گرفته است.

محبی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود لزوم تعامل و ارتباط مطلوب خانواده ها با مدارس را یادآور شد و افزود: این ارتباط و هماهنگی موجب آگاهی خانواده ها از وضعیت تحصیلی فرزندانشان خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در پایان گفت: امسال 330 هزار دانش آموز در کرمانشاه راهی مدرسه خواهند شد و در 4600 مدرسه استان به تحصیل خواهند پرداخت.