درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی از مالیات معاف شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون‌های مالیات‌های مستقیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر شود.

طبق این مصوبه فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت معدن و تجارت و نفت و کشاورزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر اساس تبصره 1 این بند، درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند، مشمول مالیات با نرخ صفر می شود. همچنین بر اساس تبصره 2 این بند قانونی مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.10.15 لازم الاجرا می‌شود.