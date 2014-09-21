به گزارش خبرگزاری مهر، كارگاه آموزشی «سینمای مستند» توسط یرون بركونس یكی از استادان سینمای مستند آكادمی فیلم كوتاه فیلم و تلویزیون هلند هفتم تا نهم مهرماه از ساعت 10 صبح الی 16 بعدازظهر برگزار خواهد شد.

همچنین در این هفته فیلم حدود 45 فیلم كوتاه و 3 فیلم بلند از كشور هلند، طی روزهای 5 تا 9 مهرماه ساعت 16 الی 20 به نمایش می‌رسند.

«یرون بركونس» Jeroen Berkvens طراحی سینماتوگرافیك را در آكادمی هنر در بردا به اتمام رسانده و در سال 1993 با فیلم «بگذار همه را داشته باشم»، موفق به دریافت جایزه آرته آوارد در جشنواره دانشجویی فیلم اروپا در هانوور آلمان شد. فیلم دیگر وی جایزه گراند پریز دركراكو در جشنواره فیلم هنری مونترئال و بیگ اسكای اوارد در مونتانا و گلدن كالف در هلند به دست آورده است.

همچنین او فیلم «پوست بسیار كم، روزهای نیك دریك» را كارگردانی كرده كه نیویورك تایمز این فیلم را به عنوان یك شعر سینمایی تا یك زندگینامه توصیف كرده است.

فیلم «پارادیزو» یرون بركونس یكی‌ از مكان‌های موسیقی قدیم آمستردام را از نقطه نظر خیلی‌ از هنرمندان هنرهای نمایشی نشان می‌دهد. این فیلم جایزه گراند پرایز را در فستیوال فیلم و موسیقی «the Jecheon» در سال 2012 در كره از آن خود كرد.

هفته فیلم هلند برای دومین بار، برگزاری در تهران را تجربه می‌كند. سال 1389 هفته فیلم مشابهی با همكاری دانشگاه سوره و سفارت پادشاهی هلند در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.