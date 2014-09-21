سفر مکرر حجاج به عربستان در موسم حج ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بندر حجار وزير حج عربستان با بيان اين كه اين كشور بهترين خدمات را براي حجاج فراهم كرده است، اعلام كرد: آباداني و توسعه حرمين شريفين در صدر اهتمامات ملك عبدالله قرار دارد.



وي با اشاره به دستورات پادشاه عربستان براي ارائه خدمات بهتر به حجاج و زائران بيت الله الحرام و حرم مطهر نبوي (ص) گفت: ملك عبدالله تمام امكانات مالي و انساني و فناوري را براي فراهم كردن بهترين خدمات در بالاترين سطح فراهم كرده است.



وزير حج عربستان گفت: مكه مكرمه، مدينه منوره و مشاعر مقدسه در اين دوره شاهد طرح‌هاي عظيمي هستند كه سابقه نداشته است. طرحهاي بزرگي كه در اماكن مقدسه در حال اجراست، با هدف ايجاد راحتي و اطمينان بخشي به حجاج انجام مي‌شود.



وي افزود: يكي از دستورات و قوانيني كه با اين طرحهاي توسعه همراه شده است، طرح «راه درست، حج با مجوز» تصميمي است كه بر عدم تكرار حج تا پنج سال از زمان اداي مناسك (هر كس مناسك حج به جا آورد تا پنج سال بعد حق تكرار آن را ندارد) تاكيد مي‌كند تا فرصت اداي مناسك حج براي همه فراهم شود.



حجار در ادامه سخنانش تصریح كرد: حج بدون مجوز، آثار سوء و منفي دارد و وجهه اسلام و مسلمانان و عربستان را به عنوان كشور مسئول سازماندهي حج مخدوش مي‌كند و يكي از آثار سوء آن، مانع تراشي در برابر توان بخشهاي دولتي و خصوصي در اجراي مطلوب طرحهايشان است.