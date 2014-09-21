به گزارش خبرگزاری مهر، این خودروی جدید که C4 Cactus Airflow (جریان هوای کاکتوس) نام دارد محصول جدید شرکت خوردوسازی سیتروئن فرانسه است و پیش بینی می شود به جهت خلاقیت هایی که در ساخت آن به کار رفته رقیب جدی برای سایر خودروهای شاسی بلند در بازارهای جهانی باشد.

مهمترین نکته بارزی که در این خودرو خودنمایی می کند ساختار فوق آیرودینامیکی آن است که موجب می شود جریان هوا به راحتی از اطراف بدنه آن عبور کند که این به منزله حداقل فشار هواست. در نتیجه مصرف سوخت در آن بسیار پایین است.

همچنین سپر جلو ساختاری بزرگ و مملو از ریزدریچه هاست که نه تنها زیبایی ظاهری C4 را حفظ کرده بلکه مجرایی برای عبور هوا و خنک شدن موتور است.

مهندسان سیتروئن حتی به زیر خودرو نیز توجه کرده و برای کاستن از فشار هوای وارد شده بر بدنه، این قسمت از C4 را کاملا صاف طراحی کرده اند.

تایرهای 19 اینچی خودرو مبتنی بر فناوری پیشرفته ای ساخته شده اند که کمترین میزان اصطحکاک را با سطح جاده دارند. بدن ترتیب می توان مدعی شد تایرهای C4 از بین نرفته و عمر بسیار طولانی دارند. این تایرها در عین حال باریک هستند تا به ساختار آیرودینامیک خودرو کمک کرده باشند.

در محصول جدید سیتروئن اثری از آینه های کناری نیست و به جای آنها از دوربین های کوچکی بهره گرفته شده که تصاویر شفافی را از اطراف خودرو بر روی نمایشگر مقابل راننده به نمایش می گذارند.

مهندسان سیتروئن بر روی یکی از درهای خودرو دریچه ای نارنجی رنگ نصب کرده اند که هیچ گونه اطلاعاتی درباره آن منتشر نشده اما مدعی هستند همین دریچه عملکرد ساختار آیرودینامیکی خودرو را تا 20 درصد بهبود می بخشد!

استفاده از آلومینیوم در ساخت بدنه خودرو نیز موجب شده تا در مقایسه با محصولات مشابه سایر رقبا تا 100 کیلوگرم سبک تر باشد.