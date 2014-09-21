قطعه اول راه روستایی سرخا ـ گیشان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید دستوان صبح یکشنبه در بازدید دوره ای از پروژه های در دست احداث شهرستان بندرعباس افزود: قطعه اول راه سرخا ـ گیشان به طول پنج کیلومتر در حال احداث است که طی سه ماه آینده تکمیل و به بهره برداری می رسد.

وی همچنین به اجرای زیرسازی و تکمیل ابنیه فنی راه روستایی کلوچان اشاره کرد و ادامه داد، این محور بطول چهار کیلومتر در حال اجراست که زیرسازی آن تا 45 روز آینده به اتمام و آماده آسفالت می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در ادامه به صعب العبور بودن راه روستایی بنگلایان، سلرد و دوکوه اشاره کرد و افزود: باتوجه به صعب العبور بودن مسیر و مشکلات اجرایی آن تکمیل ابنیه فنی و زیرسازی 5 کیلومتر اول در اولویت اجرا قرار گرفته است.

وی بیان داشت: آسفالت این محور نیز تا 5 ماه آینده به اتمام خواهد رسید. به گفته دستوان، بازگشایی و تکمیل هفت کیلومتر باقیمانده این محور نیز حداکثر تا نیمه اول سال آینده تکمیل خواهد شد.

در این بازدید همچنین مطالعات پل ورودی روستای بنگلایان در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است، در این بازدید محمد مهدی رضایی لری معاون راه روستایی، علی علیزاده مدیر ساخت و توسعه راهها و ذیحساب اداره کل راه و شهرسازی نیز حضور داشتند.