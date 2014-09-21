تیم ملی کانوپولو ایران با شعار "زنده رود را زنده می خواهم" عازم فرانسه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر قاضی عسگر شب گذشته در حاشیه همایش "مردم برای احیای زاینده رود" بیان داشت: نباید فراموش کرد که رودخانه زنده است و با انسان سخن میگوید پس باید گفت در واقع بر روی قایق که می‌نشینی، رودخانه با تو سخن می گوید. از تولدش می گوید و زندگی پر فراز و نشیبی که پشت سر گذاشته، از روزهای شاد و شیرین می گوید و روزهای تلخ و غمگین. از روزهایی می گوید که پایش به زمین‌هایی بیشتری می‌رسیده و حالا که قدش کوتاه شده است.

وی با اشاره به اینکه اکنون زاینده رود خشک شده و دیگر جانی برای آن باقی نمانده است، بیان داشت: وقتی آب نباشد، رودخانه غمگین است، نمی‌خندد، بی‌هدف حرکت می‌کند، کشاورز پیر افسرده است، نگاهش به آسمان است و فقط از خدای بی همتای یاری کمک می‌کند.

سرمربی تیم ملی بزرگسالان کانوپولوی ایران اظهار داشت: وقتی آب نباشد، پاروهای قایق رانان نیز در گل می‌ماند و اکنون با وجود تمام این خشکسالی ها تیمی تشکیل شده از قایق‌رانانی که هریک از یک سوی ایران، عشق به این آب و خاک را از رودخانه‌هایش آموخته‌اند.

وی بیان داشت: قایقرانان درس خروش و جوشش را از کارون، شجاعت را از اروند رود، آزادگی را از سپید رود و درس نجابت و استقامت را از زاینده رود آموخته‌ و اکنون هر یک رویایی کوچک را کنار هم گذاشته تا با رویایی عظیم و بزرگ عازم مسابقات جهانی شوند و برای کشور افتخار آفرینی کنند.

قاضی عسگر گفت: این تیم هم اکنون با داشتن رویایی بزرگ به بزرگی و برکت یک رودخانه اکنون عازم مسابقاتی شده تا برای ایران اسلامی افتخار آفرینی کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مسابقات جهانی قایقرانی کانوپولو بیان داشت: این تیم اردوهای متعددی برگزار نموده است چرا که این مسابقات در قایقرانی همانند جام جهانی در فوتبال یکی از بزرگترین تورنمنت‌های قایقرانی در دنیا به شمار می رود.

تیم ملی کاناپولو قایقرانی جمهوری اسلامی ایران شنبه شب با شعار "زنده رود را زنده می خواهم"در دومین همایش " مردم برای احیای زاینده رود" در اتاق بازرگانی اصفهان توسط حضار بدرقه شد تا بتواند برای کشور همانند گذشته افتخار آفرینی کند.

