کلنگ احداث اولین مجتمع اقامتی همراهان بیمار در بیرجند به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمودحسینی رئیس مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی صبح یکشنبه در مراسم کلنگ‌زنی اولین مجتمع اقامتی همراهان بیمار اظهارکرد: تاکنون در زمینه اقامت همراهان بیمار در استان با مشکلاتی مواجه بودیم و نبود مجتمع اقامتی بیمار باعث شده است که همران بیماران در حاشیه بیمارستان‌ها در گرما و سرما به سر ببرند.

وی با اشاره به اینکه تلاش خواهیم کرد که این مرکز در یک سال آینده به بهره برداری رسد، افزود: پس از کلنگ زنی با همکاری شهرداری کار انتقال سند این زمین انجام خواهد شد.

وی با بیان حدیثی از رسول خدا، گفت: رسول خداوند فرموده اند بهترین افراد کسانی هستند که گره ای از مشکلات مردم را باز کنند.

حسینی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری خیرین 300 میلیون تومان به مجمع خیرین استان کمک کرده اند، افزود: زمین مرکز اقامتی بیماران دردو هزارو 500 متر مربع از سوی بنیاد مستضعفان در اختیار مجمع خیرین سلامت استان قرار گرفته شده است.

وی ادامه داد: ساخت این مجتمع اقامتی برای 60 نفر در نظر گرفته شده است.

عباسعلی مدیح شهردار بیرجند نیز در مراسم کلنگ‌زنی این پروژه گفت: 700 میلیون تومان در خصوص تغییر کابری این زمین مورد نیاز بوده است که این اقدام را شهرداری به صورت رایگان انجام می دهد.

خیر و جانباز علی تورانی نیز در مراسم کلنگ‌زنی این پروژه با بیان اینکه کمک در اجرای پروژه‌های سلامت خراسان جنوبی یک افتخار است، یادآور شد: امیدوام هر اقدامی که برای محرومین انجام شود خداوند در دل های نیکوکاران آرامش ایجاد کند.

وی با بیان اینکه بین مسئولین خراسان جنوبی بهترین همدلی وجود دارد، افزود: تلاش خواهم کرد که در زمینه احداث این مجتمع خراسان جنوبی را کمک کنم.