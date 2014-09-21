دفاع مقدس تابلوی قدرت سلاح ایمان در کارزار نبرد با استکبار جهانی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در این بیانیه آورده است: سی و یکم شهریور ماه هر سال یادآور طلیعة یکی از تابناک‌ترین و افتخار آمیزترین مقاطع تاریخی در حیات ملت ایران بوده و فرصتی برای بازخوانی چگونگی شکستن تابوی شکست‌ناپذیری ابرقدرت‌های استکباری برابر قدرت معنویت و اراده انقلابی نسل خمینی(ره) کبیر به شمار می‌رود.

این شورا عنوان کرده است: دفاع مقدس؛ مجموعه‌ای‌ از برجسته‌ترین‌ افتخارات‌ ملت‌ ایران‌ است که درس عزت و شرافت را برای جهانیان تکرار کرد و به همه بشریت آموخت که برای حفظ شرافت و غیرت ملی وعزت دینی، بایستی با پایداری و مقاومت مقدس در برابر تهاجم دشمنان اسلام ایستادگی کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: دفاع مقدس، نماد تمام نمای عشق و ایثار ملت بزرگ ایران و نمادی گویا از جلوه‌هاي غرورآفرينی است که استقامت و پايداري دلير مردان ايران را در برابر تجاوز ناجوانمردانه نيروهاي بعثي به زیبایی به نمایش درآورده است . دفاع مقدس تابلویی است که قدرت سلاح ایمان را درکارزار نبرد با استكبار جهانی در مقابل چشمان حيرت‌زده جهانيان به نمايش گذاشت و با صبر و ايمان و توكل فرزندان برومند خمینی کبیر(ره) بر خداوند سبحان ، همراه با عزم و اراده پولادين و روحيه شهادت طلبي جوانان عاشق شهادت ، تمامي معادلات در عرصه نظامي و استراتژيك را بر‌هم‌زده و دشمن تا دندان مسلح را سر جاي خود نشاند و از عزم و رزم خود،گنجينه‌اي عظيم ساخت تا نگاه تمام آزادي‌خواهان را به فضايل گرانبهاي انساني، همچون پايمردي و رشادت دليرانه در حفظ اصول و ارزش‌هاي انساني ـ اسلامي و خودباوري عزتمند و توكل‌مدار، معطوف دارد و پويندگان راه حقيقت را بار ديگر از قدرت و تأثير شگرف روح ايمان و ايثار و شهادت در دفع تجاوز و تحكيم پايه‌ها و بنيادهاي الهي، آگاه سازد .

این بیانیه می افزاید: تاريخ پراوج انقلاب اسلامي، روزهای درخشاني را در حافظه ملت‌ها به يادگار سپرده كه با شنيدن خاطره‌هاي آن ايام و با فرارسيدن سالروز آن رشادت‌ها، نور افتخار و عزت، بر حقمداران متجلّي خواهد شد كه يكي از بزرگترين فصول درخشان ملت مسلمان ايران، واقعة هشت سال دفاع جانانه از كيان انقلاب اسلامي است.دستاورد سترگ دفاع مقدس به ملت بزرگ ایران اسلامی، تقویت روحیۀ اعتماد به نفس و خودباوري، تحكيم وحدت ملي و حفظ انسجام و همبستگی، رشد باورهاي ديني و فضايل اخلاقي و معنوي و شكوفايي استعدادها و خلاقيت جوانان این مرز بوم بود.

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان البرز، ضمن گرامي‌داشت حماسة غرورآفرين هشت‌سال دفاع مقدس، از ايثارگري‌های دلاور مرداني كه با عزم و اراده پولادين و با نثار خون خويش، نهال اين انقلاب را آبياري کردند، تجليل و قدرداني به عمل آورده و با شهدا و امام شهدا تجديد ميثاق می نماید.