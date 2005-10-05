وزير جهاد كشاورزي بر توسعه تعاوني هاي روستايي كشاورزي تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، محمد رضا اسكندري در مراسم توديع و معارفه مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي كشور با اشاره به تصريح رييس جمهوري بر تقويت و نقش تعاوني ها در بخش كشاورزي خاطرنشان كرد: فعاليت هاي مختلف بخش كشاورزي را بايد به سوي تشكل هاي مردمي و در عين حال غير دولتي سوق داد به گونه اي كه كار براي مردم و با مردم از طريق اين تشكل ها صورت گيرد.

وزير جهاد كشاورزي در ادامه بر ضرورت ساماندهي همه تشكل ها و تعاوني هاي توليد در وزارت جهاد كشاورزي تاكيد كرد و افزود: همه تشكل ها و تعاوني هاي توليدي وزارت جهاد كشاورزي در تمامي ابعاد و زمينه ها بايد تحت نظارت و از طريق سازمان تعاون روستايي هدايت شوند و سياست برنامه ريزي همه مسئولان بخش بايد در جهت تقويت آن باشد.

در بخش ديگري از اين مراسم ،چراغعلي مدير عامل سابق سازمان تعاون روستايي كشور با ارايه گزارشي از فعاليت هاي اين سازمان به ايجاد 35 هزار شغل در روستا اشاره و تصريح كرد: هم اكنون 5/5 ميليون نفر در شركت هاي تعاوني روستايي عضويت دارند.

وي شركتهاي تعاوني روستايي را بنگاه هاي اقتصادي كار آمد عنوان كرد و افزود: با توجه به منابع مالي و ظرفيت بالاي توليد در مناطق روستايي ، سياست سازمان تعاون روستايي بر اين بوده كه شركت هاي تعاوني روستايي كه سالانه بالاي 17 درصد سود آوري داشته مورد تشويق و وضعيت ساير شركت ها به منظور بدهي هاي مناسب مورد بررسي قرار گيرند.

در اين مراسم ، محمد شم آبادي به عنوان مدير عامل جديد سازمان تعاون روستايي كشور معرفي واز زحمات چراغعلي مديرعامل سابق اين سازمان تقدير شد.