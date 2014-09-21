29 رشته دانشگاهی در اصفهان با روش های الکترونیکی آموزش داده می شود

یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر به آموزش الکترونیک اشاره کرد و افزود: یکی از قطب های فعال در این زمینه، دانشگاه پیام نور است که به لحاظ کیفیت ارائه خدمات، به موقع برگزار کردن کلاس ها و رضایت مندی شرکت کنندگان از کلاس ها در سال تحصیلی 93-92 به عنوان قطب برتر شناخته شد.

وی در ادامه افزود: اواخر هفته گذشته کارگاه مهارت های آموزش الکترونیکی برای اعضای هیئت علمی استان های فارس، کرمان، یزد، چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان به میزبانی دانشگاه پیام نور استان اصفهان برگزار شد.

رئیس دانشگاه پیام نور اصفهان با بیان اینکه در قطب اصفهان در 29 رشته آموزش الکترونیکی برگزار می شود، گفت: در آموزش الکترونیک دانشجو از طریق رایانه و به صورت آنلاین آموزش می بینند.

وی در ادامه به تسهیلاتی که برای دانشجویان دوره ارشد اختصاص یافته اشاره کرد و افزود: از دو سال گذشته این امکان برای دانشجویان دوره ارشد فراهم شده که دانشجویان در نزدیکترین شهر محل زندگی خود امتحان پایان ترم را بگذرانند.

یوسفی با بیان رضایت دانشجویان از این اقدام گفت: در این شیوه دانشجوی مرکز اصفهان در صورتی که ساکن شهر دیگری باشد، می تواند امتحان پایان ترم خود را در دانشگاه پیام نور شهر خود بدهد و در این صورت هزینه و رفت و آمد دانشجویان بسیار کم خواهد شد.

رئیس دانشگاه پیام نور اصفهان در پایان از برگزاری مراسم به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه پیام نور در دی ماه سال جاری خبر داد.