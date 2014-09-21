به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه‌ای میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و دانشگاه آزاد اسلامی به منظور توسعه همکاری، ارائه خدمات علمی و گسترش بازآموزی و ارتقای علمی نیروی متخصص با نگاه توسعه و تربیت نیروی فنی کارآمد در جهت ارتقای کمی و کیفی ساخت و ساز در کشور و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های علمی و امکانات در دانشگاه آزاد اسلامی به امضا رسید.

این تفاهم نامه که میان اکبر ترکان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و حمید میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی مبادله شد، آمده است: طرفین حد اعلای تلاش خویش را در جهت گسترش تمام امکانات بالقوه در جهت حل مشکلات و معضلات موضوع تفاهم نامه مبذول داشته و از هیچ سعی و کوششی در این جهت دریغ نخواهند کردو از مهندسان مجرب عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان برای آموزش دوره های مورد نیاز در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استفاده خواهد شد.



دوره‌های بازآموزی و ارتقا در هر استان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان مربوطه برنامه‌ریزی و در واحدهای دانشگاهی استان ها و مراکز آموزشی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها اجرایی خواهد شد.