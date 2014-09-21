خواهان یک افغانستان آباد و یکپارچه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهور، صلاح الدین ربانی در مراسم سومین سالروز شهادت برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان اعلام کرد که بی توجهی به پروسه انتخابات خسارت جبران ناپذیری به بار می آورد.



وی افزود حزب جمعیت اسلامی همواره به تعهدات خود در قبال کشور و ملت افغانستان عمل کرده و خواهان یک افغانستان آباد و یکپارچه است.



صلاح الدین ربانی تاکید کرد این حزب از دور اول انتخابات خواهان انتقال قدرت به شکل مسالمت آمیز بوده و از همان اول هشدار داد که باید در این پروسه دقت لازم بکار گرفته شود که متاسفانه توجهی به این هشدارها نشد و امروز نیز شاهد پیامدهای آن هستیم.



این اظهارات درحالیست که طاهر زهیر سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در گفتگو با خبرگزاری بخدی اعلام کرده است که توافقنامه ایجاد دولت وحدت ملی افغانستان امروز یکشنبه امضا می شود.



وی در عین حال مطالبات تیم اصلاحات و همگرایی را غیرقانونی و خلاف اصول مورد توافق خوانده و گفته است این خواسته ها مانع بزرگ بر سر رسیدن به توافق نهایی درباره تشکیل دولت وحدت ملی است.