بدون اقتدار نظامی اقتدار سیاسی تأمین نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عزیز نصیرزاده معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش امروز در مراسم صبحگاه این نیرو با مهم ارزیابی کردن بُعد هوایی اظهارداشت: در جنگ های نوین و امروزی، برتری قدرت هوایی یکی از مولفه های مهم به شمار می آید و هیچ کشوری بدون داشتن این مولفه در حوزه دفاعی موفق نخواهد بود و امروز نیروی هوایی با بهره گیری از تجارب هشت سال دفاع مقدس و اقدامات خودکفایی که انجام شده قدرتمندتر از گذشته با آمادگی کامل از تمامیت ارضی کشور دفاع می کند.

معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش ادامه داد: تحمیل هشت سال جنگ بر این مملکت در راستای سیاست جلوگیری از ادامه حیات این انقلاب شکوهمند و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بود.

امیر نصیرزاده گفت: اگرچه جنگ به طور رسمی از 31 شهریور ماه 1359 آغاز شد ولی ماه ها قبل از آن، رژیم بعث در کنارتحریک بعضی قومیت ها و ایجاد اختلافات داخلی، تحرکات نظامی در مرزهای کشور انجام می داد به نحوی که از اواخر سال 58 و قبل از آغاز جنگ بیش از 100 مورد تجاوز هوایی به کشور ما ثبت شده است.

وی افزود: صدام در توهمات خود و محاسبات اشتباهی که انجام داده بود گستاخانه ادعای تصرف یک هفته ای پایتخت ایران را کرده بود که با اقدام موثر و واکنش سریع نیروی هوایی ارتش در همان روز های آغاز جنگ به بی پایه بودن محاسبات خود پی برد.

معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی خاطرنشان کرد: در همان ساعات ابتدایی تجاوز هوایی عراق به خاک این کشور خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی ارتش در عملیات انتقام (اولین پاسخ) سه پایگاه مهم عراق را بمباران کرده و صدمات قابل توجه ای را به نیروی هوایی این کشور وارد آوردند.

امیر نصیرزاده با تجلیل از یاد و خاطره شهیدان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس اظهارداشت: در عملیات دیگری به نام کمان 99 (140 فروندی)، تنها یک روز پس از حمله وحشیانه رژیم بعث بیش از 140 فروند از جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی ارتش وارد عراق شدند و بخش عظیمی از قدرت دفاعی عراق را منهدم کردند. البته در این عملیات بیش از 200 فروند هواپیما شرکت داشتند و چون 140 فروند وارد خاک عراق شدند به این نام شهرت یافت.

وی با مهم ارزیابی کردن 6 ماهه اول جنگ بیان کرد: اقدامات نیروی هوایی در این 6 ماه مانع از پیشروی دشمن و دستیابی آنها به اهداف از پیش تعیین شده شد.

معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی با بیان این که پشتیبانی هوایی نزدیک ماموریتی است که نیروی هوایی از نیروهای سطحی و زمینی انجام می دهد افزود: در این راستا نیروی هوایی بیش از 13میلیون تن بمب بر سر دشمن ریخت که همین مسئله سخت کوشی، ایثار و ازخودگذشتگی کارکنان فنی نیروی هوایی را هم نمایان می سازد.

امیر نصیرزاده با تاکید بر محافظت جنگنده های نیروی هوایی ارتش از کشتی های تجاری و دیگر مناطق حساس و عملیاتی خاطرنشان کرد: دشمن در حرکتی مذبوحانه اقدام به زدن شهرها، مدارس، بیمارستان ها و...کرد ولی هیچ وقت نتوانست چرخه اقتصادی کشور ما را از کار بیندازد و این مهم جز در سایه اقتدار نیروهای مسلح به ویژه نیروی هوایی ارتش میسر نمی شد.

وی همچنین گفت: اگر سیاسیون ما در بحث لغو اجلاس غیر متعهد ها که با هدف منزوی کردن ایران قرار بود در کشور عراق برگزار شود با قدرت به جلوگیری از برگزاری این کنفرانس می پرداختند به پشتوانه یک نیروی قوی نظامی و قدرت برتر نیروی هوایی بود چرا که گفتگو های موثر دیپلماتیک در مجامع بین المللی یک پشتوانه قوی نظامی نیاز دارد و بدون اقتدار نظامی نیز اقتدار سیاسی تامین نخواهد شد.