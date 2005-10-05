  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۲۰

نخستين مسابقه سراسري نشريات دانشگاهي ايران برگزار مي شود

موسسه پژوهش گستران شفق با همكاري دانشگاه هاي سراسري، آزاد، پيام نور اولين مسابقه سراسري نشريات دانشگاهي ايران را به منظور تجليل از برترين نشريات دانشگاهي برگزار مي كند.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، فراخوان اين مسابقه در ارديبهشت ماه منتشر شده و پيش بيني مي شود بيش از يك هزار نشريه فعال دانشگاهي در اين مسابقه شركت كنند.

مهمترين ويژگي اين مسابقه حضور نشريات علمي - پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها است كه نقش مهمي در توليد علم در جامعه ايران دارند.

نشريات ارسالي در 15 زمينه علمي - تخصصي، پژوهشي - اطلاع رساني، هنري، صنفي، ادبي، بولتن، فرهنگي، علوم قرآني و اسلامي، تحليلي، طنز  و كاريكاتور، سياسي، انديشه اي، زبان هاي محلي و خارجي و خبر نامه مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

داوران اين مسابقه را اعضاي هيات علمي دانشگاه در زمينه هاي روزنامه نگاري و ارتباطات و همچنين نمايندگان و روساي دانشگاهها تشكيل مي دهند.

نتايج اين مسابقه در زمستان 1384 اعلام خواهد شد.

کد مطلب 237438

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار