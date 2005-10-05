نخستين مسابقه سراسري نشريات دانشگاهي ايران برگزار مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، فراخوان اين مسابقه در ارديبهشت ماه منتشر شده و پيش بيني مي شود بيش از يك هزار نشريه فعال دانشگاهي در اين مسابقه شركت كنند.
مهمترين ويژگي اين مسابقه حضور نشريات علمي - پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها است كه نقش مهمي در توليد علم در جامعه ايران دارند.
نشريات ارسالي در 15 زمينه علمي - تخصصي، پژوهشي - اطلاع رساني، هنري، صنفي، ادبي، بولتن، فرهنگي، علوم قرآني و اسلامي، تحليلي، طنز و كاريكاتور، سياسي، انديشه اي، زبان هاي محلي و خارجي و خبر نامه مورد ارزيابي قرار مي گيرند.
داوران اين مسابقه را اعضاي هيات علمي دانشگاه در زمينه هاي روزنامه نگاري و ارتباطات و همچنين نمايندگان و روساي دانشگاهها تشكيل مي دهند.
نتايج اين مسابقه در زمستان 1384 اعلام خواهد شد.
نظر شما