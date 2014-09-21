احمد پورعنقا در گفتگو با مهر بیان داشت: تیم شطرنج استان آبان ماه اسال جاری به منظور شرکت در رقابت های لیگ دسته یک به شهر همدان اعزام می شود.

وی با اشاره به مقام های کسب شده در رقابت های لیگ دسته یک کشور توسط شطرنج بازان استان گفت: در طی سه دوره حضور مقتدرانه تیم استان شطرنج بازان سیستان و بلوچستان موفق شدند در سه دوره گذشته سه مقام چهارمی، نخست و سوم این رقابت‌ها در لیگ دسته اول کشور را به خود اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه تعداد 600 شطرنج باز در این استان فعالیت دارند ادامه داد: از این تعداد 207 نفر دارای کارت عضویت از این هیئت هستند.

وی همچنین بیان داشت: تعداد 35 شطرنج باز در استان دارای درجه بین المللی هستند که نامشان در فدراسیون جهانی به ثبت رسیده است.

وی جایگاه شطرنج استان را در رتبه نهم کشوراعلام کرد و افزود: درسال 1389 جایگاه استان از رتبه 14 به رتبه هشتم در سال 90 ارتقا یافت که این رتبه در سال 91 به جایگاه نهم رسید.