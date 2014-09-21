تسهیلات بانکی به 200 بافنده گیلانی فرش دستباف اعطا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری ظهر یکشنبه در نشست با تولید کنندگان فرش دستبافت استان با اشاره به آغاز معرفی بافندگان فرش دستباف و واجد شرایط دریافت تسهیلات بانکی در استان افزود: براساس مصوبه کارگروه اشتغال گیلان و به منظور حمایت از قالیبافان همانند سال های گذشته 10 میلیارد ريال تسهیلات بانکی به متقاضیان اعطا می شود.

وی همچنین با اشاره به آغاز معرفی 200 قالیباف در سراسر استان به سه بانک عامل مربوطه اظهارداشت: میزان تسهیلات به هر بافنده فرش دستباف 50 میلیون ريال است که با مهلت بازپرداخت سه ساله در اختیار واجدین شرایط قرار می گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با تاکید بر جایگاه فرش دستباف در ایجاد اشتغال و کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده در عرصه تولید فرش دستباف ایرانی از فعالیت 10 هزار بافنده فرش دستباف در استان خبر داد و افزود: از این تعداد هفت هزار نفر بیمه شده تأمین اجتماعی در سطح استان هستند.

وی تصریح کرد: فرش دستباف ایران بعنوان یکی از مهمترین صنایع دستی و بیانگر تمدن، فرهنگ، هنر و تاریخ این سرزمین که قدمتی دیرینه داشته و از جنبه های مختلفی حائز اهمیت است.

منتظری با بیان اینکه فرش دستباف ایران عمری به درازای تاریخ هنر و فرهنگ ایرانی دارد، اظهارداشت: فرش به عنوان یکی از ارزشمندترین دستاوردهای مردم ، خود یک فرهنگ است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فرش دستباف ایران در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، معیشتی، فرهنگی، فنی و هنری جایگاه ویژه و ارزنده ای داشته و نقش مهمی را در اشتغال زایی، ارزآوری و صادرات بر عهده دارد.

به گزارش مهر، پیش از این سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در راستای حمایت دولتی از بافندگان فرش دستباف تفاهم نامه سه جانبه ای را با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و صنایع دستی و گردشگری استان منعقد تا حمايت ویژه ای از اشتغال و توسعه آموزش هاي بازار محور در امر آموزش، تولید، بازاریابی و فروش به انجام رساند.