148 فقره پرونده جرایم محیط زیست در اردبیل بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر یکشنبه در بازدید از شعبه دادسرای ویژه محیط زیست اردبیل تصریح کرد: 154 فقره پرونده در خصوص جرایم محیط زیست به مراجع قضایی ارائه شده که تاکنون 148 مورد مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: عمده تخلفات و جرایم شامل تخریب منابع طبیعی، تخریب مراتع، آلوده کردن محیط زیست، تخلیه پسماند، آلوده کردن آب و خاک و شکار و صید غیر مجاز است.

به گفته عتباتی به دلیل رقم قابل توجه پرونده های جرایم محیط زیست با هدف رسیدگی سریع به این پرونده ها شعبه ویژه دادسرا تشکیل شده است.

دادستان اردبیل تاکید کرد: پرونده های محیط زیست از سایر شعبه ها نیز به این شعبه ارجاع شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه هماهنگی های لازم برای فعالیت این شعبه با مسئولان دستگاه های مرتبط صورت گرفته است، اضافه کرد: در عین حال بازدید های میدانی جهت بررسی پرونده ها در دستور کار است.

وی تصریح کرد: نحوه رسیدگی به پرونده ها با هدف اتخاذ تصمیمات بازدارنده است و در این راستا برخورد دقیق با جرایم مورد توجه قضات خواهد بود.

عتباتی تاکید کرد: پرونده هایی که از دادسرا خارج می شود با کیفیت قابل قبول به دادگاه ارجاع می شود تا با دقت لازم داوری شود.