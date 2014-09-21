به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح که بهمناسبت هفته دفاع مقدس سخن میگفت، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس فرصتی است تا بار دیگر به مرور جنایات آمریکا در ایران پرداخته شود. اسناد و شواهد، گویای سردمداری کاخ سفید در آغازگری جنگ تحمیلی و جنگ نیابتی رژیم بعث صدام علیه ایران اسلامی است و تاریخ هرگز ددمنشیهای آمریکا در جنگ هشت ساله را از یاد نخواهد برد.
وی افزود: آمریکا زمانی جنگ را به کشور ما تحمیل کرد که از اقداماتی مبنی بر محاصره اقتصادی و سیاسی و کودتا و تحرکات گروهکهای و جریانات تجزیهطلب و ضد انقلاب نتیجه دلخواه را بدست نیاورد.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت: چنانچه ایران در مصاف نظامی جنگ هشت ساله دچار شکست میشد امروز اثری از تمامیت ارضی، آزادی و استقلال کشور ایران مشاهده نمیشد.
رییس ستاد تبیلیغات دفاعی کشور تصریح کرد: بروز انقلاب اسلامی و بعد از آن دفاع مقدس بی نظیر رزمندگان اسلام و ملت بزرگ ایران، رزمگاههای جدی مواجهه ایران با استکبار جهانی به حساب می آیند که حاصل تجارب ارزشمند آن امروزه پیروزیهای بزرگ جبهه مقاومت را رقم زدهاند.
سردار جزایری همچنین بیان کرد: مخالفت حاکمان آمریکا با جمهوری اسلامی ایران در ذات، تفکر و اندیشه حاکم بر این رژیم صهیونیسم نهادینه شده است و روحیه استکباری و زیادهخواهی و جنگطلبی رژیمهای سلطه جز با تغییرات بنیادی آنها بر طرف نمیشود.
وی افزود: آمریکا به چیزی جز نابودی و یا تغییر رفتار انقلاب اسلامی راضی نمیشود و تنها راه مقابله با نقشه و مهندسی آمریکا استحکام درونی قدرت نظام و دستیابی جمهوری اسلامی ایران به قلههای رفیع پیشرفت در عرصههای گوناگون فرهنگی سیاسی نظامی اقتصادی دیپلماسی و علم و فناوری است.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تا زمانی که روحیه انقلابی و استکبارستیزی و عدالتخواهی در ملت ایران جاری است دشمنیهای آمریکا شیطان بزرگ ادامه خواهد داشت و لذا مردم ما هرگونه ارتباط و مذاکره با آمریکا را با بدبینی و حساسیت دنبال میکنند و معتقدند آمریکای دروغگو تا آدم نشود قابل اعتماد نخواهد بود.
سردار جزایری:
آمریکا تا آدم نشود قابل اعتماد نخواهد بود/ مردم ارتباط و مذاکره با آمریکا را با بدبینی و حساسیت دنبال میکنند
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه دشمنیهای آمریکا شیطان بزرگ تا زمانی که روحیه انقلابی و استکبارستیزی و عدالتخواهی در ملت ایران جاری باشد ادامه خواهد داشت، گفت: مردم ما هرگونه ارتباط و مذاکره با آمریکا را با بدبینی و حساسیت دنبال میکنند و معتقدند آمریکای دروغگو تا آدم نشود قابل اعتماد نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح که بهمناسبت هفته دفاع مقدس سخن میگفت، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس فرصتی است تا بار دیگر به مرور جنایات آمریکا در ایران پرداخته شود. اسناد و شواهد، گویای سردمداری کاخ سفید در آغازگری جنگ تحمیلی و جنگ نیابتی رژیم بعث صدام علیه ایران اسلامی است و تاریخ هرگز ددمنشیهای آمریکا در جنگ هشت ساله را از یاد نخواهد برد.
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