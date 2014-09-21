شهادت یک نیروی پلیس اصفهان حین ماموریت/ حادثه خیابان نبوی منش درگیری‌ شخصی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به آغاز فصل بازگشایی مدارس اظهار داشت: تمام برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد امنیت برای دانش‌‌آموزان در هنگام تردد در مسیر خانه تا مدرسه صورت گرفته است.



وی با بیان اینکه نیروهای پلیس راهور در راستای کنترل ترافیک اقدامات لازم را انجام می‌دهند، افزود: برخورد با موتورسیکلت‌های خاص از برنامه‌های شاخص پلیس راهور در آینده خواهد بود.



فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر 65 هزار موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌های نیروی انتظامی وجود دارد، افزود: پارکینگ‌های نیروی انتظامی دگر ظرفیت نگهداری موتورسیکلت‌های توقیفی را ندارد و ضروری است که هر چه زودتر راهکار‌های اساسی‌تری برای مقابله با این افراد در دستور کار قرار گیرد.



وی در ادامه با اشاره به بکارگیری یک هزار پلیس افتخاری در اصفهان در آینده‌ای نزدیک نیز بیان داشت: این افراد از بین متقاضیانی که طی 2 ماه گذشته ثبت‌نام کرده‌اند انتخاب خواهند شد.



گسترش ادارات پلیس فتا در سطح استان



سردار آقاخانی با اشاره به گسترش ادارات پلیس فتا در سراسر استان اظهار داشت: در حال حاضر تنها در 6 شهر استان پلیس فتا فعالیت دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اکثر شهرهای استان به دفاتر پلیس فتا تجهیز خواهند شد.



وی با بیان اینکه برخورد با سارقانی که به صورت متمادی اقدام به سرقت می‌کنند از دیگر برنامه‌های نیروی انتظامی در استان اصفهان بوده است، افزود: متاسفانه طی هفته گذشته در عملیاتی برای مقابله با سارقان متمادی یکی از نیروهای پلیس استان به مقام شهادت نائل آمد.



فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه با تشریح حادثه خیابان نبوی منش نیز گفت: بر اثر برخورد موتورسیکلتی با دو سرنشین به درب یکی از منازل خیابان نبوی منش درگیری بین راکبان موتور سیکلت و پدر و پسر صاحب خانه ایجاد می‌شود که پس از درگیری لفظی صاحبان خانه راکبان موتورسیکلت را به داخل منزل برده و قصد دارند تا رسیدن نیروی انتظامی آنها را در خانه نگهدارند. یکی از راکبان موفق به فرار شده و با مراجعه به محل دیگری یک قبضه سلاح سرد را برداشته و به محل برمی‌گردد.



وی ادامه داد: در هنگام بازگشت این راکب روحانی‌ای که منزل وی در مجاورت خانه ای که راکبان با آن برخورد کرده وجود داشته است بر اثر شنیدن صدای مشاجره لفظی با لباس شخصی از خانه خود خارج شده و پس از خارج شدن فردی را که سلاح سرد در دست داشته را می‌بیند و قصد داشته مانع از اقدام وی برای مشاجره شود.



سردار آقاخانی با بیان اینکه راکب موتورسیکلت با استفاده از سلاح سرد دو ضربه به این فرد روحانی وارد می‌کند، افزود: در واقع اتفاقی که افتاده در حوزه امر به معروف و نهی از منکر نبوده و به نوعی درگیری شخصی بوده است.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام متهمان حادثه نبوی منش دستگیر شدند، افزود: این افراد برای رسیدگی و انجام مراحل بعدی به مراجع قضایی تحویل شده‌اند.



فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه در خصوص برخورد با اتباع بیگانه نیز بیان داشت: نیروی انتظامی ساماندهی و برخورد با اتباع بیگانه غیر مجاز را در دستور کار خود قرار داده است.



وی افزود: متاسفانه در حال حاضر تعداد اتباع غیر مجاز در سطح استان آمار بالایی دارد و استانداری اصفهان نیز در حال تدوین طرحی برای ساماندهی این افراد است.



دستگیری باند بزرگ سارقان احشام



سردار آقاخانی با اشاره به دستگیری سارقان احشام در استان اصفهان نیز گفت: خوشبختانه طی دو هفته گذشته باند بزرگ سارقان احشام در سطح استان اصفهان دستگیر شد.



وی با بیان اینکه این سارقان در استان‌های البرز، کرمان و اصفهان بیشترین سرقت را مرتکب شده‌ بودند، افزود: خوشبختانه در حال حاضر سارقان احشام در استان اصفهان کنترل شده اند.



فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه با اشاره به افزایش تعداد باغ تالارهای غیر مجاز در سطح استان اصفهان بیان داشت: تنها باغ تالارهایی که دارای مجوز هستند می‌توانند فعالیت داشته باشند و در غیر این صورت هیچ باغ تالاری بدون مجوز نمی‌تواند تابلوی باغ تالار داشته باشد.



وی در خصوص برخورد با کاروان‌های عروسی نیز بیان داشت: در این راستا هفته گذشته 43 خودرو در طرح مقابله با کاروان‌های عروسی در اصفهان توقیف شده است.



سردار آقاخانی در ادامه با اعلام برخی از برنامه‌های بزرگداشت هفته ناجا در اصفهان گفت: این هفته در سال جاری با شعار " پلیس تلاش جهادی، کارآمدی، اقتدار" از 14 مهر ماه آغاز و تا 20 مهر ماه پایان می‌یابد.



وی با بیان اینکه برگزاری برنامه‌‌های مناسب برای کارکنان نیروهای انتظامی و خانواده آنها محوریت برنامه‌های نیروی انتظامی استان اصفهان در هفته بزرگداشت ناجا است، افزود: برگزاری مراسم صبحگاه و افتتاحیه در پادگان شهید بهشتی، جنگ شادی همیاران پلیس، مراسم تجلیل از موتورسواران قانونمند، غبارروبی گلزار شهدا و ... از جمله برنامه‌های هفته ناجا در اصفهان است.



فرمانده انتظامی استان اصفهان به کاهش 5 درصدی سرقت‌های خرد در سطح استان اصفهان با توجه به اقدامات پیگیرانه نیروی انتظامی افزود: در این راستا در هر ماه پنج شنبه‌ها از سوی قرارگاه سرقت، جلسه جمع‌بندی سرقت‌های خرد با اعضای مربوطه تشکیل می‌شود.



کاهش 21 درصدی جرایم خشن در استان اصفهان



وی کاهش 21 درصدی جرایم خشن را نیز از دیگر دستاوردهای نیروی انتظامی استان اصفهان در 6 ماه نخست سال جاری دانست و ادامه داد: تلاش می‌شود در مهر ماه نیز تلاش ویژه‌ای برای مقابله با سرقت و جرائم خاص صورت گیرد که به مورد مطلوب در این زمینه برسیم.



سردار آقاخانی با اشاره به کنترل ورود مواد مخدر به استان اصفهان طی 5 ماهه گذشته اظهار داشت:در شهریور ماه جاری افزایش 11 درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته داشته‌ایم که توانسته‌ایم در این مدت پنج ماهه 15 تن مواد مخدر کشف کنیم.



وی با اشاره به دستگیری 40 نفر از سارقان به عنف در استان اصفهان بیان داشت: در راستای مقابله با سارقان به عنف 18 عملیات در محلات اصفهان نیز در دستور کار قرار گرفت و 50 پاتوق مواد مخدر در این زمینه متلاشی شد.



وی یکی از طرح‌های موفق نیروی انتظامی را شبکه‌های تولید، توزیع موارد مخرب فرهنگی عنوان کرد و گفت:15 عملیات موفق ویژه در این زمینه انجام شده است که جزء عملیات موفق شهریورماه جاری بوده است.



فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین شبکه‌های مخرب فرهنگی را شامل، توزیع سی دی‌های مبتذل، مجلات و وسایل صوتی غیر مجاز و شبکه‌های غیر متعارف زیر زمینی عنوان کرد.



وی مقابله با شبکه‌های غیر قانونی سوخت را یکی دیگر از اقدامات نیروی انتظامی استان در 6 ماهه گذشته دانست و افزود: در پنج ماهه گذشته در برخورد با شبکه‌های غیر قانونی سوخت 51 درصد افزایش کشف صورت گرفته است.