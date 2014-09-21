هرمزگان چشم اندازهاي بزرگي براي پيشرفت دارد/روابط اقتصادي نزديك هرمزگان و چين

به گزارش خبرنگار مهر، دريادار شين هوانگ فرمانده ناوگروه نيروي دريايي چين پيش از ظهر يكشنبه در ديدار با استاندار هرمزگان ضمن قدرداني از استقبال مناسب نيروي دريايي ايران و ابراز خرسندي از ديدار با استاندار هرمزگان، عنوان كرد: ما در اين سفر از بخش هايي از شهر بندرعباس ديدن كرديم و مطمئنيم در استان هرمزگان چشم اندازهاي بزرگي براي پيشرفت وجود دارد.

وي افزود: ناوگروه نيروي دريايي چين پس از اتمام ماموريت خود در حفاظت از كشتي هاي تجاري و مقابله با دزدان دريايي با هدف تحكيم دوستي ميان دو ملت و نيروي دريايي ايران و چين در بندرعباس پهلو گرفت.

فرمانده ناوگروه نيروي دريايي چين ادامه داد: با توجه به روابط با سابقه ايران و چين، در حال حاضر نيز ارتباط اين دو كشور بسيار مطلوب است و در آينده نيز زمينه تبادلات بيشتر فراهم خواهد شد.

هرمزگان روابط اقتصادي نزديكي با كشور چين دارد

همچنين در ادامه اين ديدار پانگ سن سفير چين در ايران نيز با اشاره به روابط تاريخي و ديرينه ايران و چين، بيان داشت: بنده از برنامه ريزي و استقبال مناسب دولت و نيروي دريايي ايران در سفر ناوگروه نيروي دريايي چين تشكر و قدرداني مي كنم.

وي ادامه داد: استان هرمزگان و شهر بندرعباس داراي جايگاه ويژه اي در ايران است و اين استان روابط اقتصادي نزديكي با كشور چين دارد.

سفير چين در ايران تصريح كرد: اميدواريم شركت هاي چيني در استان هرمزگان مورد حمايت و پشتيباني قرار گيرند تا اين ارتباطات اقتصادي توسعه بيشتري پيدا كند.

در ادامه اين نشست نيز امير دريادار حسين آزاد فرمانده منطقه يكم نيروي دريايي ارتش بيان داشت: دريانوردان نيروي دريايي چين با تلاش سفير و وابسته نظامي اين كشور در ايران در استان هرمزگان حضور پيدا كردند و ناوگروه اين كشور شامل دو يگان نظامي در منطقه يكم نيروي دريايي در بندرعباس پهلو گرفت.

وي ادامه داد: تعاملات و روابط ايران و چين ريشه در تاريخ بشريت دارد و حضور اين ناوگروه در ايران بيانگر وجود لايه هاي ارتباطي دو كشور در زمينه هاي نظامي و اقتصادي است و تعاملات ريشه داري ميان دو كشور وجود دارد.

ناوگروه اعزامی چین روز شنبه با دو ناوشکن و 650 نفر نیرو برای نخستین ‌بار در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ساحل بندرعباس پهلو گرفت.