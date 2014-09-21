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۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۱۲

آذرنژاد:

معابر اردبیل نیازمند اصلاح تقاطع است

معابر اردبیل نیازمند اصلاح تقاطع است

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری اردبیل گفت: معابر مرکز استان نیازمند اصلاح تقاطع است.

علی آذرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضروریات کنترل ترافیک شهر اردبیل تصریح کرد: یکی از این ضروریات اصلاح تقاطع ها است که باید بر اساس علم روز و نیازمندی های تردد در سطح شهر باشد.

وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی سرعت گیر غیر استاندارد در سطح شهر نصب شده است، اضافه کرد: باید در کنار تریوج فرهنگ صحیح رانندگی نسبت به اصلاح معابر اقدام شود.

آذرنژاد ابراز امیدواری کرد با راه اندازی مرکز کنترل و نظارت بر ترافیک اردبیل بخش قابل توجهی از ضروریات کنترل ترافیک سطح شهر شناسایی شود.

معاون امور عمرانی استاندار تصریح کرد: در این مرکز از تکنولوژی و تجهیزات روز مطابق با استانداردها استفاده شده و می تواند بسیاری از اقدامات ضروری را تشخیص داده و در اختیار نهادهای متولی قرار دهد.

وی افزود: علاوه بر این تعامل نهادهای مسئول در کنترل ترافیک ضروری بوده و با اجرای یک برنامه یکدست می توان بخش مهمی از معضلات ترافیک سطح شهر را رفع کرد.

کد مطلب 2374412

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