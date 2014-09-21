روابط ايران و چين ديرينه و تاريخي است/هماهنگي نيروي دريايي دو كشور در مقابله با دزدان دريايي

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادري پيش از ظهر يكشنبه در ديدار با فرماندهان و اعضاي ناوگروه نيروي دريايي چين، با ابراز خرسندي از حضور سفير و فرماندهان نيروي دريايي چين در بندرعباس، عنوان كرد: استان هرمزگان به دليل موقعيت استراتژيك و قرار گرفتن در كنار تنگه هرمز و حضور ناوگان كشورهاي مختلف در اين منطقه، داراي اهميت خاصي است.

وي ادامه داد: نيروهاي مسلح و به خصوص نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان براي مراقبت از آبراه مهم تنگه هرمز حضور مقتدرانه اي دارند و مقابله اين نيروها با دزدان دريايي نيز زبان زد خاص و عام است.

استاندار هرمزگان افزود: نيروي دريايي ارتش ايران در طول تاريخ همواره حافظ منافع و مدافع كساني بوده است كه در آبهاي سرزميني و غيرسرزميني اين منطقه گرفتار و دچار مشكل بوده اند.

جادري تصريح كرد: در سالهاي اخير نيز شاهد انجام وظيفه مهم نيروي دريايي در حراست از آبها و مقابله با دزدان دريايي بوده ايم و دو ارتش مقتدر ايران و چين نيز در مقابله با دزدان دريايي با يكديگر هماهنگي داشته اند.

وي با بيان اينكه ايران و چين داراي روابطي ديرينه و طولاني مدت هستند، اظهار داشت: دو ملت ايران و چين در بسياري موارد در مقابله با استكبار و خواسته هاي نا به حق دشمنان دو ملت در كنار يكديگر ايستاده اند.

نماينده عالي دولت در استان هرمزگان اضافه كرد: علاوه بر روابط و مناسبات سياسي مناسب در زمينه هاي اقتصادي نيز شاهد رشد و توسعه روابط اين دو كشور بوده ايم و اميدواريم روز به روز اين تعاملات رشد و توسعه پيدا كند.

جادري با بيان اينكه ما در اين روزها سالروز آغاز جنگ هشت ساله و دفاع مقدس ملت ايران را گرامي مي داريم، خاطرنشان كرد: مردم و نيروهاي مسلح ايران 34 سال پيش مورد هجوم ناجوانمردانه قرار گرفتند اما پس از هشت سال جنگ و دفاع ملت ايران ما موفق به بيرون راندن دشمنان شديم.

وي حضور ناوگروه نيروي دريايي چين در بندرعباس را نشان دهنده اتحاد ارتش و ملت هاي ايران و چين دانست و بيان داشت: بنده به كشور چين سفر كرده ام و از نزديك شاهد تلاش و پيشرفت مردم چين بوده ام كه كوشش مردم چين و پيشرفت آنها به خصوص در زمينه هاي اقتصادي قابل تحسين است.

استاندار هرمزگان ادامه داد: استان هرمزگان با استان گوانگجو چين داراي روابط خواهرخواندگي است و حضور ناوگروه نيروي دريايي چين نيز موجب تحكيم و توسعه اين ارتباطات خواهد شد.