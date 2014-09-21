به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا قاسمي گفت: به رغم ذخاير بالاي معادن در كشور، از نظر اكتشاف و توليد معدني به مرحله مطلوب جهاني دست نيافته ايم و اين موضوع با مولفه بهره وري نيروي انساني، ارتباط مستقيم دارد.

معاون ایمیدرو افزود: بر اساس گزارش بانك جهاني، سهم سرمايه انساني در توليد ثروت جهاني در كشورهاي صنعتي با درآمد بالا 79.6 درصد،‌در حال توسعه 15.9 درصد و صادركننده مواد خام 4.6 درصد است؛ اين در حالي است كه سهم نيروي انساني در هر يك از گروههاي يادشده در توليد ثروت به ترتيب 67 درصد،‌ 56 درصد و 36 درصد در مقايسه با ساير عوامل توليد مانند منابع طبيعي و مالي است كه اين آمار نشان از اهميت نيروي انساني با كيفيت بالا در توليد ثروت دارد.

معاون ايميدرو افزود: به منظور دستيابي به اهداف استراتژيك و برنامه هاي عملياتي ايميدرو در حوزه منابع انساني، تاپ چارت سازماني،‌ شرح و وظايف،‌ طرح تفصيلي و ساير فرايندهاي مرتبط با جذب نيروي انساني و حقوق و دستمزد تدوين و نهايي شد.

وی تصریح کرد: همچنين نظام ارزيابي عملكرد با هدف ارتقاء بهره وري و بهبود مبتني بر سنجش همزمان فعاليت هاي فردي و گروهي تدوين و در حال اجرا است.

به گفته قاسمي، در واحدهاي تابعه نيز موضوع اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و اجراي نظام ارزيابي عملكرد در دست اقدام قرار دارد.

معاون مالي و اداري ايميدرو خاطر نشان كرد: هيات هاي اجرايي در واحدهاي تابعه نقش محوري در پيشبرد اهداف و برنامه ها را خواهند داشت و موضوع كنترل هاي داخلي و انضباط مالي كه از مباحث بسيار مهم در حوزه مالي و حسابرسي به شمار مي آيد توسط كارگروهي در حال تدوين و اجرا است.