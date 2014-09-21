برخورد پلیس با سرویس مدارسی که بیش از ظرفیت سرنشین داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، طرح برچسب سرویس مدارس تهران صبح امروز با حضور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی و مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در سالن ایوان شمس رونمایی شد.

سرهنگ تیمور حسینی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در حاشیه مراسم رونمایی از طرح برچسب سرویس مدرسه با اشاره به اینکه ساماندهی سرویس مدارس از ابتدای تابستان سال جاری با همکاری شهرداری، آموزش و پرورش و راهنمایی و رانندگی آغاز شده است، گفت: بالغ بر 16 هزار راننده سرویس مدرسه ساماندهی شده اند که تحت آموزش های لازم در دو مرکز علمی و کاربردی معاونت حمل و نقل و ترافیک و مرکز علمی و کاربردی سازمان تاکسیرانی قرار گرفته اند .

وی با بیان اینکه تاکنون 9 هزار راننده تاکسی سرویس مدرسه اعم از راننده تاکسی و مسافربرهای شخصی سرویس مدرسه مورد آموزش قرارگرفته اند، اظهار کرد: تا پایان مهرماه تمامی رانندگان مورد آموزش قرار خواهند گرفت .

وی با تاکید بر اینکه نصب برچسب سرویس مدرسه اصلی ترین الزام در ساماندهی سرویس های مدرسه پایتخت است، گفت: برگه معاینه فنی معتبر، بیمه نامه شخص ثالث، گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی صلاحیت رانندگان از دیگر الزامات برای رانندگان سرویس مدرسه است.

حسینی تصریح کرد: رانندگان سرویس مدرسه یا پیمانکاران سرویس مدرسه مجاز به رعایت حدود سرنشینان خودرو هستند. چنانچه خودرویی سرویس مدارس باشد تنها 4 دانش آموز شامل یک نفر سرنشین جلو و سه سرنشین باید از آن استفاده کنند. پلیس راهنمایی و رانندگی با هر اضافه سرنشین در سرویس مدارس برخورد قانونی خواهد کرد.

به گفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خودروی سواری ملزم به سوار کردن 4 دانش آموز، ون ها 9 دانش آموز و مینی بوس ها بسته به ظرفیت شان-21 یا 19 نفره بودن- مجاز به سوار کردن دانش آموزان در حد استاندارد هستند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ساماندهی موتورسیکلت سواران به دلیل تردد دانش آموزان در پیاده راه ها نیز گفت: راهنمایی و رانندگی با 4 تخلف اصلی موتورسیکلت سواران اعم از عبور از پیاده روها، عبور از معابر ممنوعه، عبور از چراغ قرمز و عدم استفاده از کلاه ایمنی قاطعانه برخورد می کند.

سرهنگ حسینی تصریح کرد: عوامل راهنمایی و رانندگی با حضور در نزدیکی مراکز آموزشی قطعا با تردد غیرمجاز موتورسیکلت سواران در پیاده روها برخورد خواهد کرد.

به گفته رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از اول آبان ماه طرح ویژه پلیس به منظور ساماندهی تردد عابران پیاده و خودروها در گذرگاه ها به نام «ایست به احترام زندگی» اجرایی می شود که در این طرح ایستادن خودروها در پشت خطوط عابر پیاده و ساماندهی تردد عابران پیاده در زمان قرمز بودن چراغ عابر مورد برخورد جدی قرار خواهد گرفت.

سرهنگ حسینی در ادامه با اشاره به نحوه نظارت پلیس بر عملکرد سرویس های مدارس نیز توضیح داد: قطعا نظارت بر فعالیت های سرویس مدارس، نظارت میدانی است. به طوری که از طریق گشت های کنترل سازمان تاکسیرانی و عوامل راهور در سطح شهر تهران بر مجهز بودن تمامی سرویس‌ها به برچسب های معتبر سال 93 - 94 نظارت می شود.

وی همچنین درخصوص نوع برخورد پلیس با سرویس‌های متخلف گفت: پلیس به صورت جدی با تخلفات سرویس‌های مدارس برخورد می‌کند اما ایمن امر به معنای این نیست که در صورت مشاهده تخلفی از سوی سرویس مدارس دانش اموزان را در معابر از خودرو پیاده کنیم و خودروی خاطی را به پارکینگ منتقل کنیم لذا این برخورد همراه با تدبیر و عقلانیت خواهد بود .

وی ادامه داد: پلیس با تدبیر و هماهنگی لازم با مجموعه آموزش و پرورش و مدارسی که از سرویس‌های متخلف استفاده می‌کنند سعی در برطرف کردن مشکلات دارد. در عین حال به تناسب تخلفات انجام گرفته، رانندگان متخلف را جریمه کرده و در موارد اضطرار از تردد آن‌ها ممانعت به عمل خواهد آورد.

وی با اشاره به خطوط قرمز پلیس در برخورد با سرویس‌های مدارس متخلف خاطرنشان کرد: عبور از چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز، حرکت مارپیچ و عبور از محل ممنوع از جمله خطوط قرمز پلیس هستند که در صورت تکرار این تخلفات توسط راننده سرویس، با ابطال کارت صلاحیت راننده و مجوز فعالیت وی با خاطیان برخورد می شود.