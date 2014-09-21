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۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۴۱

نماینده مردم اندیمشک:

تحقیق و تفحص از سازمان تبلیغات در دستور کار قرار گیرد

تحقیق و تفحص از سازمان تبلیغات در دستور کار قرار گیرد

سید عیسی دارایی در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد نامطلوب سازمان تبلیغات اسلامی در اشاعه مبانی فرهنگی کشور، گفت: تحقیق و تفحص از این سازمان موجب جلوگیری از هدر رفت بیت المال می‌‌شود.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سید عیسی دارایی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس٬ از عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی در راستای ترویج و نشر فرهنگ ایرانی اسلامی انتقاد کرد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی تاکنون عملکرد مناسبی در حوزه نشر مبانی دینی و اسلامی نداشته است٬ تصریح کرد: این سازمان تاکنون در اشاعه مبانی فرهنگی بسیار ضعیف عمل کرده است.

وی با یادآوری دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص فرهنگ٬ گفت: با توجه به نام گذاری سال جاری با نام اقتصاد و فرهنگ سازمان تبلیغات اسلامی باید بیش از پیش به وظیفه خود در این باره عمل می‌کرد که متاسفانه کمترین توجهی در این باره صورت نگرفته است.

این نماینده مجلس نهم با تاکید بر ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان تبلیغات اسلامی با تایید مقام معظم رهبری٬ گفت: این سازمان عملکرد قابل دفاعی نداشته و تاکنون نیز ارایه گزارش عملکردی از خود به هیچ نهادی نداده است.

وی ادامه داد: عدم استفاده از نیروهای مبتکر٬ متخصص٬ ضعف مدیریتی در سطح مدیران ارشد٬ عدم تعامل با نمایندگان و عدم پایبندی سازمان به اصول جاری از جمله مواردی است که موجبات بروز انتقادات بی‌شمار را به سازمان تبلیغات اسلامی فراهم کرده است.

 

کد مطلب 2374433

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