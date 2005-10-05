لوپز و باروف باقانون جديد كنارنيامدند // شربياني درحدخودش ظاهرشد

عليرضاغريبي يكي ازدونماينده اعزامي به مسابقات جهاني در وزن 120 كيلوگرم با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: قانون جديد كشتي را ازحالت سرپا به خاك سوق داده وكشتي گيراني كه صاحب مهارت زيادي درموقعيت خاك نباشند نمي توانند به خوبي كشتي بگيرند.

وي ادامه داد: همين موضوع باعث كناره گيري دوقهرمان المپيك ازمسابقات شد وبنابرگفتگوهايي كه با حسن باروف روسي وكرم جابرابراهيم داشتيم آنها اظهاركردند كه هنوزبا قانون جديد كنارنيامدند وتغييرقوانين كار را براي آنها دشوارساخته است.

وي درارزيابي ازرقابت سنگين وزنها كشتي فرنگي گفت: دراين وزن حرف اول وآخر را ميليان لوپزكوبايي زد ودرتمامي مسابقات امان همه را بريد وبه هيچ كس اجازه خودنمايي نداد.

قهرمان دانشجويي جهان درادامه اظهاركرد: دراين وزن مهدي شريباني نسبت به گذشته خودش خوب كاركرد ودرحد واندازه خودش كشتي گرفت، ولي حريف قزاق اوكه نايب قهرماني المپيك بود با توجه شاخصه هايي كه داشت پيروزميدان شد.