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۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۵۹

صفی پور در گفتگو با مهر:

همکاری نخبگان برای تاسیس بنیاد ملی فرهنگ آذربایجان ضروری است

همکاری نخبگان برای تاسیس بنیاد ملی فرهنگ آذربایجان ضروری است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی گفت: برای تاسیس بنیاد ملی فرهنگ آذربایجان نیازمند همکاری تمامی نخبگان و اصحاب فرهنگ و هنر هستیم.

علی اکبر صفی پور ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سفر اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد به تبریز در خصوص تاسیس فرهنگستان زبان سخن هایی به میان آمده و تبادل نظرهایی در این خصوص صورت گرفت که نتیجه این تعاملات بر این بود که ما به یک بنیاد فرهنگ، هنر و زبان آذربایجانی نیاز داریم.

وی ادامه داد: این بنیاد در قالب بنیاد ملی فرهنگ مطرح خواهد شد تا تعریف و شناخت واقعی را نسبت به هویت آذربایجان که بخشی از هویت ایرانی است، در آن ارائه دهیم.

صفی پور همچنین خاطر نشان شد: با انجام برخی کارهای کارشناسی و حساب شده در این بنیاد می توانیم به جلوگیری از افراط و تفریط در بحث فرهنگ آذربایجان کمک و با دید کارشناسی و علمی به این موضوع مهم پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه اداره و ارشاد اسلامی آمادگی برگزاری جلساتی برای بحث و تبادل نظر در خصوص ایجاد این بنیاد را دارد، گفت: امیدواریم تمامی دانشگاهیان، اصحاب فرهنگ و رسانه در بحث تاسیس این بنیاد ما را یاری کرده و برای تدوین اساسنامه آن نکته نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با تاکید بر اجتناب از ورود به حواشی در مورد چنین مسایلی خاطر نشان شد: باید فضایی را فراهم کنیم که همه تخبگان فارغ از حواشی به دور یکدیگر جمع شده و مشکلات و خلاهای موجود در این زمینه را شناسایی کنیم.

صفی پور در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: امیدواریم علما، اندیشمندان و آگاهان در بخش های مختلف برای تاسیس این فرهنگستان راهکارهای مناسبی ارائه دهند چرا که در این بخش نیازمند نقدهای عالمانه هستیم.

کد مطلب 2374449

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