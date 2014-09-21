همکاری نخبگان برای تاسیس بنیاد ملی فرهنگ آذربایجان ضروری است

علی اکبر صفی پور ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سفر اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد به تبریز در خصوص تاسیس فرهنگستان زبان سخن هایی به میان آمده و تبادل نظرهایی در این خصوص صورت گرفت که نتیجه این تعاملات بر این بود که ما به یک بنیاد فرهنگ، هنر و زبان آذربایجانی نیاز داریم.

وی ادامه داد: این بنیاد در قالب بنیاد ملی فرهنگ مطرح خواهد شد تا تعریف و شناخت واقعی را نسبت به هویت آذربایجان که بخشی از هویت ایرانی است، در آن ارائه دهیم.

صفی پور همچنین خاطر نشان شد: با انجام برخی کارهای کارشناسی و حساب شده در این بنیاد می توانیم به جلوگیری از افراط و تفریط در بحث فرهنگ آذربایجان کمک و با دید کارشناسی و علمی به این موضوع مهم پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه اداره و ارشاد اسلامی آمادگی برگزاری جلساتی برای بحث و تبادل نظر در خصوص ایجاد این بنیاد را دارد، گفت: امیدواریم تمامی دانشگاهیان، اصحاب فرهنگ و رسانه در بحث تاسیس این بنیاد ما را یاری کرده و برای تدوین اساسنامه آن نکته نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با تاکید بر اجتناب از ورود به حواشی در مورد چنین مسایلی خاطر نشان شد: باید فضایی را فراهم کنیم که همه تخبگان فارغ از حواشی به دور یکدیگر جمع شده و مشکلات و خلاهای موجود در این زمینه را شناسایی کنیم.

صفی پور در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: امیدواریم علما، اندیشمندان و آگاهان در بخش های مختلف برای تاسیس این فرهنگستان راهکارهای مناسبی ارائه دهند چرا که در این بخش نیازمند نقدهای عالمانه هستیم.