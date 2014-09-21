سفر طولانی موشهای تراریخته به فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، 5 موش از این 10 مسافر کوچک فاقد ژنی هستند که در سایر موش های عادی دیده می شود. این ژن MuRF-1 نام دارد. دانشمندان امیدوارند فقدان این ژن در 5 موش فضانورد جهش یافته ژنتیکی موجب شود این مسافران کوچک سطح بهتری از سلامتی را در فضا داشته باشند.

دانشمندان مرکز پیشرفت علوم فضا در آمریکا امیدوارند با مقایسه سطح سلامتی این 10 موش به نتایجی دست یابند که از پیش متصور شده اند.

قرار است این 10 موش به مدت یک ماه در ایستگاه فضایی و زیر نظیر مستقیم دانشمندان مرکز پیشرفت علوم فضایی آمریکا مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

این برای نخستین بار است که پستاندارانی به جز انسان، چنین مدت طولانی را در فضا سپری می کنند. تا پیش از این موش هایی که به فضا رفته اند که نهایتا دو هفته ساکن آنجا بوده اند.

یافته های این بررسی به دانشمندان کمک می کند تا درک روشن تری از تأثیر جاذبه صفر بر سلامت فضانوردان داشته باشند.

قرار است از نتایج این بررسی برای آماده سازی هرچه بهتر فضانوردانی استفاده شود که در آینده نه چندان دور آماده سفرهای طولانی فضایی می شوند، سفرهایی نظیر ماه یا مریخ.