به گزارش خبرنگار مهر، نورا حق پرست مدیر انتشارات کانون پرورش فکری کودک و نوجوان در «نشست خبری» تشریح فعالیت های معاونت تولید کانون که امروز (30 شهریور 93) برگزار شد با اشاره به عملکرد بخش انتشارات گفت: انتشارات کانون پرورش فکری از بدو تاسیس این مرکز تاکنون با موضوعات متنوع به تولید و انتشار کتاب پرداخته است. فعالیت این مرکز متداوم بوده و برخلاف بخش هایی چون موسیقی و فیلم دچار توقف یا رکود نشده است.

این نویسنده کودک و نوجوان با اشاره به آمار کتاب های منتشر شده در سال 93 گفت: ما در 6 ماه نخست 20 عنوان کتاب چاپ اول و 87 عنوان تجدید چاپ داشته ایم. 20 عنوان کتاب چاپ اول دیگر نیز در 6 ماه دوم سال جاری منتشر می شود و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. همچنین شمارگان کتاب ها در شش ماه نخست سال 663 هزار و 500 نسخه بوده است.

حق پرست کیفیت را برتر از کمیت دانست و افزود: تلاش ما بر این است که به کیفیت کارها چه در بخش متن و محتوا چه کتابسازی و گرافیک بپردازیم در نتیجه نخستین قدم ارتباط تنگاتنگ با نویسندگان کودک و نوجوان است. در مرحله دیگر ارتباط با نویسندگان نوقلم برایمان اهمیت دارد چراکه در کانون روی همه نویسندگان، شاعران و تصویرگران باز است.

مدیر انتشارات کانون با اشاره به ضرورت شناخت مخاطب بیان کرد: لازم است که مخاطب خود را بشناسیم و نیازهای آن را بدانیم برای این کار به پژوهش مداوم و ارتباط دائم با کودکان و نوجوانان نیاز داریم. کانون، مقدماتی را فراهم کرده که نویسندگان به کتابخانه ها و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری بروند و با مخاطبان اصلی خود دیدار و گفت وگو کنند. همچنین برگزاری نشست های تخصصی از دیگر برنامه های انتشارات کانون پرورش فکری است. واحدی که می کوشد تا به تالیف بیشتر از ترجمه بها دهد.

حق پرست یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه کانون قرار گیرد را سرمایه گذاری در زمینه انتشار کتاب های خوب و خواندنی برای همه گروه های سنی دانست و افزود: توجه ما نباید به رمان نوجوان معطوف شود. انتشار رمان برای این گروه سنی تنها یکی از فعالیت های انتشارات کانون پرورش فکری است. ما باید به همه گروه های سنی و به همه سبک های نوشتاری توجه کنیم.

6 تئاتر ثابت و 6 تئاتر سیار تا پایان سال جاری اجرا می شود

محمدرضا کریمی صارمی مدیر مرکز تئاتر کانون با اشاره به اینکه تنها 3 هفته است کار خود را در این مرکز آغاز کرده گفت: ما دو سالن تئاتر و یک تریلی سیار داریم. با دو سالن و یک تریلی نمی توانیم به نیاز کودکان در ارتباط با تئاتر پاسخ دهیم اما امیدوارم تا پایان سال جاری بتوانیم 6 تئاتر حرفه ای تولید کنیم چراکه تئاتر با مخاطبان خود به طور مستقیم در ارتباط است.

او همچنین بیان کرد: ما 11 گروه استانی را شناسایی کرده ایم که به تهران بیایند و تئاتر اجرا کنند همچنین قرار است مرکز تئاتر کانون با تئاتر دانش آموزی ارتباط برقرار کند و سالانه از 3 تا 4 پایان نامه کارشناسی ارشد در حوزه کودک و نوجوان نیز حمایت کند.

صارمی از آغاز به کار شورای نمایشنامه نویسی کانون پرورش فکری خبر داد و افزود: شورای نمایشنامه نویسی و کارگردانی ما از هفته آینده کار خود را آغاز می کند تا 6 تئاتر در سالن های ثابت و 6 تئاتر در تریلی سیار به اجرا در آید. قرار است در دهه اول محرم یک کار مناسبتی در مرکز تئاتر کانون و همچنین همزمان با ماه صفر یک کار مناسبتی دیگر در تریلی سیار خود داشته باشیم.

کانون در 2 سال اخیر هیچ فیلمی تولید نکرده است

حسن آقاکریمی سرپرست امور سینمایی کانون پرورش فکری نیز با اشاره به اینکه بسیاری از بزرگان سینما کار خود را با کانون آغاز کرده است گفت: سینماگرانی چون بهرام بیضایی، عباس کیارستمی، امیر نادری و ابراهیم فروزش کار خود را با کانون پرورش فکری آغاز کرده اند. کانون همواره تاثیرگذار بوده و فیلم های سینمایی این مرکز یک ژانر مستقل در سینمای کودک به شمار می رفته است. جالب اینکه از 100 منتقد سینمایی درباره برترین های سینمای کودک نظرسنجی می کردند و رده اول تا سوم متعلق به فیلم های کانون بود حالا دوره طلایی کانون به سر آمده و همه تلاش ما این است که دوباره آن روزگار را زنده کنیم.

به گفته آقاکریمی تولید فیلم و پویانمایی یکی از فعالیت های معاونت تولید است اما ساخت فیلم هم هزینه بر است هم به زمان احتیاج دارد از سوی دیگر فیلمنامه درست و جذابی نوشته نمی شود پس یکی از اقدامات اصلی کانون تشکیل یک شورای تخصصی برای انتخاب بهترین متون و فیلمنامه ها است.

سرپرست امور سینمایی کانون با اشاره به آرشیو غنی این مرکز گفت: نگهداری و تبدیل آرشیو غنی کانون به شیوه های جدید یکی از اقدامات این مرکز است. ما باید آرشیو خود را به دیجیتال تبدیل کنیم. همچنین تولید پویانمایی یکی از فعالیت های اصلی ما به شمار می آید.

آقاکریمی از تولید یک فیلم بلند سینمایی، 2 فیلم کوتاه و 4 پویانمایی تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: تا دو سال گذشته هیچ فیلمی در کانون تولید نشده و ما امیدواریم تا پایان سال بتوانیم یک فیلم بلند، فیلم کوتاه و 4 انیمیشن تولید کنیم.