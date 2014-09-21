افزایش نرخ نان در شیراز واقعیت ندارد

محمد ابراهیم صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: تیم مخصوصی در سازمان صنعت و معدن در خصوص نظارت بر نانوایی ها وجود دارد که به طور مستمر بازرسی های سازمانی و مستقل را انجام می دهند.

وی ادامه داد: تیم دیگری نیز متشکل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، فرمانداری و سازمان غله برای نظارت بر این امر موجود است.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس اظهار کرد: این تیم های بازرسی بر موارد کیفیت، بهداشت، وزن و قیمت نان نظارت می کنند و اگر تخلفی در این باره انجام بگیرد با متخلفین برخورد خواهند کرد.

صداقت ابراز داشت: اگر مردم متوجه گرانفروشی نانوایی ها شدند می توانند با تماس به 124 بازرسان را مطلع کنند.