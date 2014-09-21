شیوه کنونی طرح اوقات فراغت پاسخگوی نیاز جوانان و نوجوانان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه طرح اوقات فراغت تابستانی ویژه مساجد و هیئات مذهبی استان قم، با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری این طرح اظهار کرد: دیدگاهها نسبت به طرح اوقات فراغت باید تغییر کند.
وی گفت: نباید به اوقات فراغت نگاه این چنینی داشته باشیم که وقت اضافی یا وقت مرده شبانهروز برای اینکه بیکار نباشیم به طرح اوقات فراغت اختصاص یابد. این نوع نگاه به اوقات فراغت جفا به لحظه لحظههای عمر و زندگی ماست.
وی با بیان اینکه خدای عالم برای همه قشرها در هر سن و سالی، اوقات فراغت در نظر گرفته است گفت: بخشی از اوقات شبانهروز مربوط به کار، بخشی برای استراحت و رسیدگی به امورات شخصی، بخشی برای عبادت خداوند و مابقی برای گذران اوقات فراغت در نظر گرفته شده است.
حجتالاسلام اسکندری تاکید کرد: درست است که در تابستان به دلیل تعطیلی مراکز آموزشی، فراغت بیشتری حاصل میشود اما اوقات فراغت فقط به تابستان محدود نمیشود بلکه همه گروههای سنی در همه فصول سال، اوقات فراغت دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم اضافه کرد: باید برای اوقات فراغت خودمان برنامه مدون و مستمر داشته باشیم و به دوران تعطیلی مدارس اکتفا نکنیم.
لزوم تجدیدنظر در اجرای طرح اوقات فراغت
وی اوقات فراغت را جزو ضرورتهای زندگی دانست و افزود: خداوند همان گونه که اوقات علم آموزی و کاری مومنان را محاسبه میکند از آنها در مورد گذران اوقات فراغت هم پاسخ میخواهد.
حجتالاسلام اسکندری تاکید کرد: برنامهریزی برای اوقات فراغت باید متناسب با زمانی که در آن زندگی میکنیم باشد.
وی با بیان اینکه شیوه کنونی برگزاری اوقات فراغت پاسخگوی نیاز جوانان و نوجوانان نیست اظهار کرد: امسال تلاش شده تغییرات جزئی در برگزاری اوقات فراغت ایجاد شود اما باید در شیوه و نحوه اجرای طرح اوقات فراغت تجدید نظر شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: امروز شبکههای اینترنتی و ماهوارهای و ابزارها و تجهیزات جذاب تا عمق زندگی ما نفوذ کردهاند، بنابراین امروز در تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان باید تک تک انسانها را تغذیه کنیم.
به فکر کیفیسازی اوقات فراغت هستیم
حجتالاسلام اسکندری گفت: باید نوجوانان و جوانان را اقناع کرد که هر آنچه در این فضاهای اینترنتی وجود دارد را نگاه نکنند، بلکه اوقاتی از زندگی خودشان را برای دریافت مطالب مفید و کاربردی بگذرانند.
وی با تاکید بر لزوم کیفیسازی برنامههای اوقات فراغت تاکید کرد: در اجرای این طرح، کمیت برای ما مهم نیست، بلکه بیشتر به فکر کیفی سازی طرح اوقات فراغت هستیم.
تاکید بر ایستادگی و مقاومت در مسیر دفاع از تشیع
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم نیز در این مراسم با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، خاطراتی از رشادتهای رزمندگان در دوران جنگ بیان کرد.
حجتالاسلام محمود نجاریانزاده با تاکید بر لزوم ایستادگی و مقاومت در مسیر دفاع از مکتب تشیع اظهار کرد: امیدوارم اسلحههایی که از دست شهیدان به زمین افتاده را جوانان امروز بردارند تا در جنگ نرم علیه دشمنان نقش آفرینی کنند.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم طرح اوقات فراغت را یکی از طرحهای مهم سازمان تبلیغات اسلامی ذکر کرد که در دو بخش بوستان معرفت و هسته فرهنگی جوان اجرا میشود.
در پایان این مراسم از مربیان، مدیران و پایگاههای برتر و دست اندرکاران نشریات برتر با اهدای جوایزی قدردانی شد.
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