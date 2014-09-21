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۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۰۶

تحولات امنیتی عراق/

کشف مقادیری سلاح و مهمات در استان واسط/هلاکت دهها تروریست داعش در صلاح الدین

کشف مقادیری سلاح و مهمات در استان واسط/هلاکت دهها تروریست داعش در صلاح الدین

نیروهای امنیتی عراق ضمن خنثی سازی یک بمب، مقادیری سلاح و مهمات در استان واسط را کشف کرده و دهها تروریست را در استان صلاح الدین به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، بر اساس بیانیه پلیس استان واسط، یگان واکنش سریع استان واسط در جریان عملیات بازرسی بر اساس اطلاعاتی که در دسترس داشت، توانست مقادیری سلاح و مهمات جاسازی شده در یکی از باغات منطقه جومیسه غربی کشف کند.

در این بیانیه به کشف تعدادی سلاح از نوع کلاشینکف و پنج انبار مهمات و خنثی سازی یک بمب اشاره شده است.

توپخانه ارتش عراق مواضع داعش را در تکریت گلوله باران کرد

خبر دیگر اینکه توپخانه ارتش عراق با هدف پاکسازی نهایی شهر تکریت از وجود تروریستهای تکفیری، مواضع آنها را در این شهر گلوله باران کرد.

یک منبع امنیتی به الفرات گفت توپخانه ارتش عراق، مواضع باندهای داعش را در شهر تکریت مرکز استان صلاح الدین به شدت گلوله باران کرد.

این منبع افزود نیروهای امنیتی برای ورود به تکریت و آزادسازی آنها از شر باندهای تروریستی آماده می شوند.

روز شنبه نیز 24 تروریست تکفیری، در حملات هوایی ارتش به جنوب تکریت به هلاکت رسیدند، همچنین پنج خودرو وابسته به تروریستها در این حملات منهدم شد. در شهر بیجی واقع در استان صلاح الدین هم، 40 تروریست به هلاکت رسیدند.

انهدام هفت خودرو تروریستهای تکفیری در صلاح الدین

منابع عراقی از انهدام هفت خودرو تروریستهای تکفیری و هلاکت تمام سرنشینان آن در حمله هوایی به مواضع داعش در منطقه البوعجیل در استان صلاح الدین خبر دادند.

پیشروی نیروهای امنیتی برای پاکسازی منطقه السجر در شرق فلوجه

سخنگوی رسمی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از پیشروی نیروهای امنیتی و یگان مبارزه با تروریسم و نیروهای مردمی در مقابل تروریستهای تکفیری برای پاکسازی منطقه السجر در شرق فلوجه خبر داد.

قاسم عطا گفت نیروهای وزارت دفاع،کشور، یگان مبارزه با تروریسم و گردانهای دفاع مردمی در حال پیشروی برای پاکسازی منطقه السجر در شرق فلوجه از لوث باندهای تروریستی داعش هستند.

پیشتر هاشم الموسوی از نمایندگان فراکسیون المواطن از درخواست کمک صدها نفراز نیروهای گردان هشتم لشگر تیپ 50 لشگر 14 ارتش عراق از نیروهای هوایی و زمینی برای شکستن محاصره منطقه السجر واقع در محله صنعتی و گورستان فلوجه از سوی تروریستهای داعش خبر داده بود.
 

کد مطلب 2374475

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