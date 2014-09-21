به گزارش خبرنگار مهر، خلیل‌الله کاظمی ظهر يكشنبه در نشست خبري "استقبال از مهر" اظهار كرد: طرح گذربان مدرسه با همکاری 3 هزار دانش آموز اجرایی می‌شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهد افزود: یکی از برنامه‌های استقبال از مهر در سال جاری خط کشی 3 هزار متر مربع معابر نزدیک به مدارس بوده که بطور کامل انجام شده است.

وي گفت: نصب و تکمیل تابلوهای راهنمای عبور دانش آموزان و اجرای طرح گذربان مدرسه با همکاری 3 هزار دانش آموز نیز اجرایی می‌شود.

كاظمي بيان كرد: 250 اتوبوس تجهیز و آماده سازی شده و اتوبوس‌ها از ساعت شش و نيم الی هشت و نيم صبح در ایستگاه های مربوطه برای انتقال سریع دانش آموزان بدون توقف فعالیت مي كنند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهد گفت: ازدحام دانش آموزان در برخی ایستگاه‌های ناوگان اتوبوسرانی در 20 نقطه شناسایی شده لذا سعی بر آن داریم به این دسته از دانش آموزان سرویس دهی مناسبی انجام شود.

وي گفت: 8 هزار خودرو در قالب سرویس‌های مدارس به دانش آموزان سرویس‌دهی می‌کنند که 3 هزار راننده خانم و 5 هزار راننده مرد هستند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست بيان كرد: فعالیت‌های ویژه‌ای نیز برای 420 مدرسه شناسایی شده که در قالب برنامه‌هایی از جمله 28 هزار نقاشی دیواری و اهدا 4 هزار کیف سلامت به مدارس کم برخور‌دار اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: تامین آسفالت و لکه گیری و نگهداری و تکمیل فضای سبز داخل مدارس آغاز شده و همچنین اهدای بسته‌های آموزشی نیز توسط آتش نشانی و مدیریت پسماند انجام خواهد پذیرفت.

کاظمی در خصوص کشف رود نیز بیان کرد: آماده سازی بستر کشف رود برای آغاز احداث کمربند سبز در مهرماه آغاز می شود.

کاظمی با يادآوري اينكه پارک مینیاتوری با 60 المان شاخص کشور احداث مي شود؛ افزود: به دلیل کمبود بارندگی و منابع آبی تا پایان سال، 32 کیلومتر طرح جداسازی آب خام از آب شرب اجرا می‌شود.