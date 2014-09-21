فهرست 10 دانشمند جوان و تأثیرگذار دنیا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فهرست همواره پس از بررسی های 6 ماهه و از میان انبوهی از دانشمندان و محققان جوان سراسر جهان انتخاب می شود. این دانشمندان جوان ایده هایی مطرح می کنند که نقش بسزایی در تغییر آینده جهان خواهد داشت.

از جمله این دانشمندان جوان می توان به نیکول ابید از دانشگاه فناوری ویرجینیا اشاره کرد که با هدف طراحی و ساخت نسل جدید و هوشمند هواپیماهای بدون سرنشین به مطالعه خفاش ها پرداخته است.

فناوری جالب توجه اینترنت میان اشیاء و ترغیب سیستم ایمنی بدن به مبارزه علیه سرطان از دیگر دستاوردهای محققان این فهرست به شمار می آید.

کشف رازهای گونه ای از دایناسورهای غول پیکر موسوم به "پتروساروس"ها توسط مایکل حبیب از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نیز به عنوان یکی از پرسرو صداترین دستاوردهای شش ماهه اخیر جهان به شمار می آید که در این فهرست به چشم می آید.

در این فهرست نام کریستوفر میسون و مانو پراکاش به ترتیب برای توالی سازی ژنوم هر موجودی، از میکروبهای ساکن متروهای زیرزمینی گرفته تا آن دسته میکروبهایی که در بدن فضانوردان ساکن هستند و اختراع وسایل روزمره از مواد ارزان و قابل دسترس با هدف کنکاش در زمین و ارتقای سلامت مردم به چشم می خورد.

ساخت دستگاه هایی که قابلیت رمزگشایی از تفکرات را دارند و همچنین تولید جایگزین هایی برای آنتی بیوتیک های فعلی از مخاط توسط دو دانشمند جوان یعنی جاناتان ویوندی از مدرسه مهندسی و پلی تکنیک دانشگاه نیویورک و کاترینا ریبک از دانشگاه MIT از دیگر سرفصل های این فهرست به شمار می آیند.

کیت کول از دانشگاه دوک با مطالعه این موضوع که چگونه ویروس ها به عواملی مرگبار تبدیل می شوند و همچنین رکسانا گیمباسو از دانشگاه کلمبیا که تحقیقاتی درباره انتشار اطلاعات در اینترنت انجام داده است، دو دانشمند جوان دیگر فهرست پاپیولار ساینس به شمار می آیند.