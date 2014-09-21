مدل بومی کارآفرینی و توسعه فناوری در زنجان پیاده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل خاوندگار ظهر یکشنبه در جلسه با صاحبان شرکت فناوری مستقر در پارک علم و فناوری استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر شرکت های فناوری در زنجان مستقر شده اند افزود: شرکت ها و واحدهای تولیدی استقبال خوبی از سپردن کار به شرکت های فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری در استان دارند.



وی با بیان اینکه استان زنجان جزو استانهای نخست در زمینه راه اندازی شرکت های دانش بنیان در کشور است ادامه داد: مرکز رشد و فناوری زنجان توانسته طی سالهای اخیر گام های موثر و اثرگذاری در حوزه فناوری داشته باشد.

خاوندگار، سفارش های تولیدی فراوان برای تولید کالا از داخل و بسیرون از کشور به شرکت های مستقر در پارک رشد و فنآوری زنجان داده می شود افزود: شرکت های مستقر در پارک و فناوری زنجان سفارش هایی از دانشگاه صنعتی شریف و همچنین کشور کانادا و بسیاری دیگر از کشورها دارند.

ادامه داد: 77 شرکت دانش بنیان در استان زنجان فعالیت می کنند که از این تعداد 52 شرکت در محل پارک و علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه استان زنجان مستقر هستند.



خاوندگار افزود: در زنجان یک پارک علم و فناوری، 4 مرکز رشد و 6 مرکز کارآفرینی وجود دارد که در آن اعضای هیئت علمی همه دانشگاه‎ها همراه با دانشجویان و فارغ‎التحصیلان حضور دارند.



وی ادامه داد: در پارک‎های علم و فناوری افراد از کاردانی تا فوق دکترا حضور دارند. همچنین 90 درصد محصولات پارک‎های علم و فناوری در داخل کشور خریداری می‌شود ولی در پی ایجاد بازار خارجی هستیم.



خاوندگار با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی کشور بدون توجه به شرکت های دانش بنیان ممکن نیست از انعقاد یک هزار و 500 قرارداد شرکت های دانش بنیان با مراکز و صنایع مختلف در این استان و در سطح کشور خبر داد و گفت: طی 40 سال اخیر مراکز دانشگاهی این استان فقط 150 قرارداد با مراکز دیگر منعقد کرده اند که این رویداد در این مرکز رشد قابل توجهی را نشان می دهد.