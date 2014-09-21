به گزارش خبرنگار مهر، داوود یاوری پیش از ظهر یکشنبه در نشستی مشترک با اعضای بنیاد توسعه کارآفرینی استان کرمانشاه، بر استفاده از ظرفیت های بنیاد توسعه کار آفرینی در راستای توسعه و تعمیق فرهنگ تعاون تاکید کرد.

وی سرمایه گذاری در بخش تعاون را عاملی برای رسیدن به اشتغال پایدار عنوان کرد و افزود: بنیاد توسعه کارآفرینی همچنین می تواند با ایجاد شرایط، زمینه را برای حضور هر چه بیشتر کار آفرینان در بخش های مختلف اقتصادی فراهم کند.

یاوری لزوم همکاری و تعامل دستگاه ها در جهت رفع موانع پیش روی توسعه استان را یادآور شد و گفت: رفع مشکلات بخش تعاون نیز سهم بسزایی در پیشرفت و تعالی استان به همراه خواهد داشت.

وی در خصوص رفع مشکل سرمایه در گردش طرح های تعاونی نیز گفت: با استفاده از ظرفیت و اعتبارات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری می توانیم این مشکل را حل کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه نقش اعضای بنیاد توسعه کارآفرینی و کانون کارآفرینان در کاهش بیکاری در سطح استان را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: مطالعه و معرفی طرح های اشتغالزایی از سوی این اعضا کمک شایانی در کاهش میزان بیکاری خواهد کرد.

یاوری در پایان خاطر نشان کرد: با برنامه ریزی و هماهنگی های صورت گرفته، درصدد هستیم که بتوانیم از ظرفیت های بخش تعاون در راستای توسعه استان کرمانشاه استفاده کنیم.











