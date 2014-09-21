اختصاص پرواز به فرودگاه خوی در اولویت شرکتهای هواپیمایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیوانی اصل ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متاسفانه در گذشته نبود مدیریت صحیح و پروازهای نامنظم سبب سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به عملکرد فرودگاه خوی شده است، افزود: این بی اعتمادی در تصمیم گیری شرکت های هواپیمایی تاثیرگذار بوده است.

وی در درباره دلیل تعطیلی پروازهای فرودگاه خوی، اظهار کرد: پرواز های گذشته این فرودگاه با شرکت هواپیمایی آسمان بوده که این شرکت نیز به دلایل مختلف دچار مشکلات فنی شده و به طور تقریبی بیشتر پروازهای این شرکت تعطیل شده است.

فرماندار خوی با اشاره به تحت تاثیربودن برنامه پروازهای فرودگاه از وضعیت شرکت هواپیمایی آسمان گفت: پروازهای فرودگاه از سوی این شرکت هواپیمایی صورت می گیرد و با بروز مشکلات فنی برای شرکت آسمان پروازهای فرودگاه خوی نیز تعطیل می شود.

سیوانی اصل ادامه داد: با وجود مذاکرات برای راه اندازی مجدد پروازها از این فرودگاه متاسفانه شرکت ها با محدودیت پرواز و کمبود هواپیما مواجه هستند و از طرفی دیگر چون تقاضا برای تامین هواپیما و پرواز در کشور به طوری نسبی بیش از حد معمول است در نتیجه شرکت های مربوطه در ارائه خدمات با مشکل مواجه می شوند.

وی عنوان کرد: از طرف دیگر چون فرودگاه خوی بین المللی نیست به طور طبیعی شرکت های هواپیمایی نیز با یک رویکرد اقتصادی به موضوع نگاه کرده و فرودگاههای بین المللی را در اولویت قرارمی دهند، در نتیجه اختصاص پرواز به فرودگاه خوی از اولویت شرکت های هواپیمایی نیست.

وی اضافه کرد: طی سالهای گذشته نبود مدیریت صحیح و پروازهای نامنظم موجب سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به عملکرد فرودگاه شده و زمانی که نظم آن تثبیت شود فرودگاه و پروازها توجیه اقتصادی داشته و از آن استقبال لازم به عمل می آید.

وی درباره راه اندازی مجدد پروازهای فرودگاه خوی یادآور شد: نمی توان زمان دقیقی برای راه اندازی پروازها ذکر کرد اما امیدواریم در آینده نزدیک این اتفاق بیفتد وشاهد فعالیت مجدد فرود گاه خوی باشیم.

پروازهای فرودگاه خوی از سیزدهم فروردین ماه سال جاری به دلیل نقص فنی هواییمای شرکت هوایی فعال در این فرودگاه تعطیل شده و تاکنون نیز همچنان این روند ادامه دارد در زمان برقرار بودن پروازها از اين فرودگاه در هفته سه پرواز از این فرودگاه به تهران و بالعکس انجام مي شد.

با توجه به موقعیت ویژه و خاص آذربایجان غربی به ویژه خوی با دارا بودن پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوه در حوزه تجارت مرزی و لزوم بهره گیری از ایم ظرفیت ها تعطیلی دروازه هوایی می توانند در طولانی مدت اثرات سویی برای توسعه و اقتصاد منطقه داشته باشد.

در این راستا‌ اقشار مختلف مردم طی ماههای گذشته با امضاي طوماري خطاب به رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی، استاندار آذربایجان غربی و نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی خواستار برقراری و دایر شدن پروازهای فرودگاه این شهرستان شدند.