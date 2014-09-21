به گزارش خبرنگار مهر، رضا سیار قبل از ظهر یکشنبه در همایش توجیهی سرشماری عمومی کشاورزی که با حضور دهیاران، بخشداران و شوراهای روستاهای قم برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا و جانبازان، اظهار کرد: من یک کشاورز‌زاده هستم و این را اقتخار دانسته و تمام تلاشم را در این زمینه انجام خواهم داد.

وی با بیان اینکه در تولید محصولات کشاورزی گاهی محصولات روی دست کشاورز می‌ماند و گاهی مصرف کننده باید در صف بایستد، گفت: با آمار دقیق می‌شود این نابه سامانی را از بین برد و دیگر نه کمبود در بازار و نه زیادی در تولید را شاهد نباشیم.

فرماندار قم با اشاره به اینکه تنظیم بازار و تأمین امنیت غذایی بر عهده دولت و وزارتخانه مربوطه است، عنوان کرد: در سه دهه اخیر به دلیل نوسانات در تولید و قیمت برخی محصولات خصوصا محصولات پروتئینی چون شیر، گوشت و تخم مرغ که ایجاد شده است لذا این مسؤلیت را برعهده وزارتخانه گذاشت و اکنون این سرشماری صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: این سرشماری از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که در طول تاریخ تأسیس وزارتخانه‌ها، اولین باری است که همه مسؤلیت‌ها در داخل یک وزارتخانه صورت می‌گیرد و از اول فروردیین ماه سال جاری همه پاسخگویی قبل از تولید، تولیدو بعد از تولید از مسؤلیت‌های وزارت جهاد کشاورزی است که داشتن اطلاعات و آمار صحیح می‌تواند این وزارت خانه را در پاسخگویی و انجام وظایفش یاری کند.

سیار با بیان اینکه در آستانه برنامه ششم توسعه قرار داریم، افزود: آمار درست و صحیح می‌تواند به مجلس در تصویب نهایی این سند کمک کند.

فرماندار قم اظهار کرد: سیستم الکترونیکی که در این سرشماری به کار می‌رود موجب صرفه جویی در وقت و هزینه می‌شود و می‌توان در فاصله کمتر از یک ماه اطلاعات کلی را در اختیار تصمیم گیران قرار دهد.

وی در ادامه گفت: مأمورین آمار را یاری دهید و مطمئن باشید اطلاعات به صورت محرمانه بوده و در اختیار هیچ دستگاه و فرد غیر مرتبطی قرار نخواهد گرفت.

سیار با بیان اینکه این سرشماری در بحث تحریم‌ها نیز به ما کمک خواهد کرد، افزود: بحث تحریم شوخی نیست و روسیه که روزی ابرقدرت بود در برابر تحریم زانو زده و دست به دامان کشور ما شده است.

وی تصریح کرد: مقاومت مردم ایران در برابر سختی موضوعی است که همه دنیا به ان واقف‌اند.

